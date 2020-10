Am Juliusturm Bombe wird in Spandau entschärft - Verkehrsbehinderungen

Berlin. Am Montag ist in Haselhorst (Spandau) an der Straße Am Juliusturm eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt woren. Sie soll ab 11 Uhr am Dienstagvormittag entschärft werden.

+++ An der Straße Am Juliusturm in #Haselhorst wurde eine #Weltkriegsbombe entdeckt, die vsl. am Dienstag (13.10.), zwischen 11:00-12:00 Uhr entschärft wird. Ab ca. 07:00 Uhr mit erheblichen #Verkehrseinschränkungen in Haselhorst zu rechnen! +++

➡️https://t.co/9G7QXkDt0j — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 12, 2020

Ab 7 Uhr muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Ab 7.30 Uhr werden die ersten Absperrungen im Bereich Am Juliusturm und Nonnendammallee eingerichtet. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Der Fundort der Bombe liegt in einem Gewerbegebiet. Unklar ist bisher, ob Menschen ihre Wohnhäuser verlassen müssen. Auch, ob der U-Bahnhof Haselhorst gesperrt werden muss, ist noch nicht entschieden.