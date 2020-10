Bombe wird in Spandau entschärft - U-Bahn unterbrochen

Am Juliustrum in Spandau wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Es gibt Behinderungen im Autoverkehr und bei der U-Bahn.

Berlin. In Haselhorst (Spandau) soll am Dienstagmittag an der Straße Am Juliusturm in Höhe des Ferdinand-Friedensburg-Platzes eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Es muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Der U-Bahnverkehr zwischen Rathaus Spandau und Rohrdamm wurde vorläufig eingestellt.

Jeder, der sich aktuell in dem hier markierten Sperrkreis in #Haselhorst befindet, wird gebeten und in Kürze auch persönlich aufgefordert, diesen zu verlassen. Infos zu Notunterkünften folgen.#Weltkriegsbombe pic.twitter.com/8A2a3eDoCE — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 13, 2020

Ab 7.30 Uhr wurde rund um den Fundort im Bereich Am Juliusturm und Nonnendammallee ein Sperrkreis eingerichtet. Bis 8 Uhr sollten alle Anwohner und Gewerbetreibende den Bereich verlassen. Danach begannen die polizeilichen Maßnahmen zur Kontrolle des Sperrkreises.

+++ An der Straße Am Juliusturm in #Haselhorst wurde eine #Weltkriegsbombe entdeckt, die vsl. am Dienstag (13.10.), zwischen 11:00-12:00 Uhr entschärft wird. Ab ca. 07:00 Uhr mit erheblichen #Verkehrseinschränkungen in Haselhorst zu rechnen! +++

➡️https://t.co/9G7QXkDt0j — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 12, 2020

Bei dem gefundenen Blindgänger handelt es sich um eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die einmal 500 Kilogramm gewogen haben soll, inzwischen sei es aber weniger, sagt Einsatzleiter Andreas Kirsten von der Polizei. "Sie ist aber immer noch so gefährlich, dass sie vor Ort entschärft werden muss." Entdeckt worden sei sie bei Bauabeiten zwischen dem alten und neuen Umspannwerk in Haselhorst.

Die Evakuierung läuft laut Kirsten in Zusammenarbeit mit Bezirksamt und Feuerwehr bislang ohne Hindernisse. Noch gibt es laute Durchsagen an Bewohner im Sperrkreis ihre Wohnungen zu verlassen.

Die Berliner Feuerwehr ist zurzeit mit 40 Einsatzkräften vor Ort, um die Arbeit der Polizei zu unterstützen, etwa bei der Evakuierung von Menschen mit Mobilitätsproblemen zu helfen. Für Anwohner gibt es Aufenthaltsmöglichkeiten am Oberstufenzentrum TIEM und in zwei BVG-Bussen.

Zur Sicherung werde man vor der Entschärfung der Bombe zudem noch eine Wasserleitung aufbauen, erst danach soll die Maßnahme beginnen, sagte Feuerwehrsprecher Dominik Pretz.

Bomben-Entschärfung am Juliusturm: Massive Verkehrseinschränkungen

An der Straße Am Juliusturm und an der Nonnendammallee kommt es in beiden Richtungen zwischen Falkenseer Platz und Paulsternstraße sowie an der Daumstraße in beiden Richtungen zwischen Rhenaniastraße und Ferdinand-Friedensburg-Platz zu Verkehrseinschränkungen. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren, z.B. über die Charlottenburger Chaussee oder die Heerstraße.

U-Bahn U7 hält nicht mehr am Bahnhof Haselhorst

Am U-Bahnhof Haselhorst der U-Bahnlinie U7 fahren die Züge seit etwa 9.30 Uhr nur noch ohne Halt durch.

U7: Wegen eines Polizeieinsatzes hält die Linie nicht am U Haselhorst sondern fährt ohne Halt durch. #BVG — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) October 13, 2020

Der Fundort der Bombe liegt in einem Gewerbegebiet. Unklar ist bisher, ob Menschen ihre Wohnhäuser verlassen müssen.