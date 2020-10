In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 12. Oktober.

Polizei und Feuerwehr Motorradfahrer kracht in Baumschulenweg in Auto

+++ Motorradfahrer in Baumschulenweg schwer verletzt +++

Bei einem Unfall an der Späthstraße/Chris-Gueffroy-Allee in Baumschulenweg am späten Sonntagabend ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen schlug er mit dem Kopf gegen ein Auto und stürzte dann auf die Straße. Der Biker kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Kreuzungsunfall in Baumschulenweg

Foto: Morris Pudwell

+++ Autos stoßen an Kreuzung zusammen +++

An der Kreuzung Baumschulenstraße und Sonnenallee in Baumschulenweg stießen am späten Sonntagabend zwei Fahrzeuge zusammen. Einer der beiden Fahrer hatten dem anderen die Vorfahrt genommen. Näheres ermittelt die Polizei. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

+++ Unfall mit vier Lastwagen auf der A10 +++

Auf dem südlichen Berliner Ring sind am Montagmorgen mindestens zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam es kurz vor 6 Uhr auf der Autobahn 10 Richtung Potsdam nahe der Abfahrt Niederlehme zu einem Unfall mit vier Lastwagen. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die A10 in Richtung Schönefelder Kreuz wurde zwischen Dreieck Spreeau und Niederlehme gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter mitteilte.