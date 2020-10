Polizeimeldungen Berlin: Messer an den Hals gehalten - Mann im Fahrstuhl ausgeraubt

Ein Mann ist in Wedding in einem Wohnhaus überfallen worden.

+++ Messer an den Hals gehalten - Mann im Fahrstuhl ausgeraubt +++

Ein Mann ist am Sonnabend in Wedding (Mitte) von zwei Unbekannten in einem Fahrstuhl eines Wohnhauses an der Lynarstraße überfallen worden. Als der 54-Jährige gegen 18.30 Uhr im Erdgeschoss den Aufzug verlassen wollte, wurde er von zwei Männern wieder hineingedrückt. Einer der Unbekannten schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Während der Fahrstuhlfahrt hielt ihm der andere Mann ein Messer an den Hals. Die Männer forderten Geld. Als der 54-Jährige angab, kein Geld dabei zu haben, entrissen sie ihm die um den Bauch geschnallte Gürteltasche. In der fünften Etage verließen die Täter den Fahrstuhl und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 54-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Oberlippe. Das Raubkommissariat ermittelt.

+++ Mehrere Fahrzeuge brennen in Berlin +++

In der vergangenen Nacht haben in Prenzlauer Berg (Pankow), Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) und in Friedrichshain-Kreuzberg mehrere Fahrzeuge gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernahmen der Staatsschutz bzw. Brandkommissariate beim Landeskriminalamt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ein Passant verständigte am Sonnabend gegen 22.50 Uhr die Polizei und die Feuerwehr an die Ella-Kay-Straße, nachdem er Flammen an einem VW bemerkte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Fahrzeug wurde teilweise beschädigt. Die Ermittlungen führt der Staatsschutz.

Kurze Zeit später - gegen Mitternacht - sah ein Passant an der Königin-Elisabeth-Straße in Westend einen brennenden Audi. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Das Fahrzeug wurde teilweise zerstört. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde zudem ein danebenstehender Fiat beschädigt.

Ein Audi brannte in Westend.

Wegen zwei brennender Fahrzeuge rückte die Feuerwehr gegen 0.30 Uhr in die Straße Alt-Stralau aus. Der Mercedes sowie ein unmittelbar davor abgestellter Hyundai, der durch übergreifende Flammen angegriffen wurde, und ein Ford wurden erheblich beschädigt.

In Friedrichshain brannten mehrere Autos.

Die Feuerwehr löschte ein brennendes Auto.

+++ Verstöße gegen Sperrstunde und Kontaktbeschränkungen +++

In der vergangenen Nacht hat es erneut Verstöße gegen die Corona-Regeln in Berlin gegeben. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, befand sich eine 50-köpfige Gruppe am Kottbusser Tor an einem Späti. Auch vor einer Bar in Friedrichshain versammelten sich 20 Personen. Außerdem traf die Polizei weitere Gruppen an, die mehr als 5 Personen waren. In Friedrichshain wurde die Polizei während der Kontrollen mit einem Ei beworfen.

Zu spät ...



⏲️für den Späti-Besuch einer 50-köpfigen Gruppe am #Kotti.

⏲️für eine 20-köpfige Gruppe vor einer Bar in #Friedrichshain.

⏲️für einige weitere Gruppen mit weit mehr als 5 Personen.



Nicht zu spät für Kontrollen der #COVID19-Regeln durch unsere Kolleg.#b1110 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 10, 2020

Im Kampf gegen das Coronavirus verschärfte Berlin die Corona-Regeln. Lokale müssen in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr geschlossen sein. Im Freien dürfen von 23 Uhr bis 6 Uhr nur noch fünf Personen aus verschiedenen Haushalten oder Menschen aus zwei Haushalten gemeinsam unterwegs sein.

+++ Corona-Gegner wollten in Friedrichshain demonstrieren +++

In Friedrichshain wollte Personen am Sonnabendabend gegen die Corona-Politik demonstrieren.

Am Sonnabend gegen 23 Uhr haben sich auf der Warschauer Brücke in Friedrichshain mehrere Personen versammelt. Sie wollten gegen die Sperrstunde protestieren. Dabei soll es sich um Gegner der Corona-Politik gehandelt haben. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und hielt die Personen vorläufig fest. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, forderten die Beamten die Personen immer wieder dazu auf, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten.

Im Bereich der Warschauer Straße in #Friedrichshain hat sich eine größere Personengruppe zusammengefunden. Unsere Kolleginnen & Kollegen sind vor Ort und fordern die Personen zur Einhaltung der geltenden #Covid19-Bestimmungen auf. #b1010 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 10, 2020