Ein Audi brannte in Westend.

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 11. Oktober.

Polizei und Feuerwehr Autos brennen in Westend und Friedrichshain

+++ Audi brennt in Westend +++

Die Feuerwehr ist gegen Mitternacht nach Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) ausgerückt. An der Königin-Elisabeth-Straße brannte ein Audi R8. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

+++ Drei Fahrzeuge brennen in Friedrichshain +++

In Friedrichshain brannten mehrere Autos.

Foto: Peise

In der Straße Alt Stralau in Friedrichshain haben in der vergangenen Nacht drei Fahrzeuge gebrannt. Die Feuerwehr hatte die Brände schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

Die Feuerwehr löschte ein brennendes Auto.

Foto: Peise

+++ Corona-Gegner wollten in Friedrichshain demonstrieren +++

In Friedrichshain wollte Personen am Sonnabendabend gegen die Corona-Politik demonstrieren.

Foto: Peise

Am Sonnabend gegen 23 Uhr haben sich auf der Warschauer Brücke in Friedrichshain mehrere Personen versammelt. Sie wollten gegen die Sperrstunde protestieren. Dabei soll es sich um Gegner der Corona-Politik gehandelt haben. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und hielt die Personen vorläufig fest.