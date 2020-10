Blaulicht-Blog: Auto brennt in Lichtenberg

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 10. Oktober.

+++ Auto brennt in Lichtenberg +++

Gegen 3.30 Uhr hat auf einem Parkplatz an der Falkenberger Chaussee in Hohenschönhausen (Lichtenberg) ein Pkw in Vollbrand gestanden. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitze beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Motorroller brennt in Schöneberg +++

Ein Motoroller brannte in Schöneberg..

Foto: Pudwell

An der Kärntener Straße in Schöneberg, genau unter einer Kabel-Unterführung der S-Bahn, hat in der vergangenen Nacht ein Motoroller in voller Ausdehnung gebrannt. An der Laterne, wo das Gefährt in Brand gesteckt wurde, steht: "Atzen machen Chaos". Der Bereich wurde von Polizisten abgesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Autofahrer fährt gegen Eingangsbereich der U-Bahn +++

Ein Autofahrer fuhr gegen den Eingang einer U-Bahnstation.

Foto: Peise

In der vergangenen Nacht ist ein BMW-Fahrer auf der Chausseestraße in Mitte gegen den Eingangsbereich der U-Bahn geprallt. Dabei wurde der Wagen erheblich beschädigt, der Fahrer lehnte eine Fahrt ins Krankenhaus ab. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle.

+++ Pkw brennt in Prenzlauer Berg +++

Ein Pkw brannte in Pankow.

Foto: Peise

In Prenzlauer Berg (Pankow) hat am Freitag gegen 23 Uhr ein Pkw auf einem Mieterparkplatz an der Michelangelostraße gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Gewaltausbrüche bei Demo gegen Räumung von Liebig 34 +++

Am Freitagabend ist es bei einer Demonstration gegen die Räumung des Hauses an der Liebigstraße zu Gewaltausbrüchen gekommen. Randalierer warfen immer wieder Feuerwerkskörper, Flaschen und Steine gezielt auf Einsatzkräfte, wie die Polizei auf Twitter schrieb. In der Nähe des Hackeschen Marktes wurden Steine in mehrere Schaufenster geworfen. Mehrere Autos wurden angezündet. Gegen 00.30 Uhr wurde die Demonstration in der Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg beendet. Die Polizei kündigte an, auch in der restlichen Nacht mit vielen Kräften im Einsatz zu sein.

Ein brennendes Auto musste gelöscht werden.

Foto: Peise

Am Abend zogen die Teilnehmer der Demonstration mit Sprechchören bei Regen durch Berlin, die Stimmung war aggressiv. Es kam zu Rangeleien zwischen Polizisten und Demonstranten. Festnahmen wurden beobachtet, die Polizei machte dazu zunächst keine Angaben. Zu Beginn der Versammlung wurde der Protestzug immer wieder gestoppt. Die zweite Hälfte der Demonstration verlief dann vergleichsweise zügig und friedlicher. Nach Einschätzung von Beobachtern vor Ort nahmen mehr als tausend Menschen an der Demonstration teil.

Auch Schaufensterscheiben wurden beschädigt.

Foto: Peise

Als der Demonstrationszug am Hausprojekt „Linie 206“ vorbeikam, wurde auf dem Dach ein Feuerwerk gezündet. Aus dem Haus heraus gab es Solidaritätsbekundungen. Eine Gruppe von etwa 20 Randalierern sonderte sich an der Steinstaße von der Demonstration ab und zerstörte gezielt Schaufenster und Autoscheiben, wie ein dpa-Reporter beobachtete.

Die Scheibe eines Autos wurde beschädigt.

Foto: Peise

+++ Radfahrer bei Unfall in Lichtenberg verletzt +++

Bei einem Unfall ist ein Radfahrer verletzt worden.

Foto: Peise

Zu einem Unfall ist es am Freitag in Lichtenberg gekommen. Gegen 23 Uhr kollidierten an der Landsberger Allee Ecke Vulkanstraße ein Pkw und ein Radfahrer. Der Radfahrer erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.