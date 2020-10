Lichtenberg: Feuerwehr löscht Auto-Brand

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 9. Oktober.

+++ Auto brennt in Lichtenberg +++

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Lichtenberg ausgerückt. Gegen 4.15 Uhr brannte an der Ruschestraße ein Auto. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Staatschutz ermittelt.

+++ Zivilfahnder erfassen 38-Jährige - Frau schwer verletzt +++

Eine Fußgängerin ist am Mittwochabend in Moabit bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll gegen 19 Uhr die 38-jährige Frau die Rathenower Straße in Höhe der Turmstraße bei roter Fußgängerampel von der Mittelinsel aus überquert haben. Dabei wurde sie durch ein Zivilfahrzeug des Landeskriminalamtes angefahren. Die Zivilfahnder befuhren die Rathenower Straße in Richtung Alt-Moabit ohne Blaulicht und Martinshorn. Die 38-Jährige erlitt Kopfverletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Zivilpolizisten blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2 übernommen. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle beim 47-jährigen Fahrer ergab 0,00 Promille.

+++ Mercedes brennt in Charlottenburg-Wilmersdorf +++

Ein Mercedes brannte in Charlottenburg-Wilmersdorf.

Foto: BM

In Charlottenburg-Wilmersdorf hat in der vergangenen Nacht gegen 0.45 Uhr ein hochwertiger Mercedes gebrannt. Das Auto brannte im Frontbereich vollständig aus. Knapp 50 Meter entfernt, an einem Garagentor, wurde der Schriftzug: "Krieg den Palästen L34 " angebracht. Mögliche Zusammenhänge zum Schriftzug und zum Autobrand ermittelt der Staatsschutz.

+++ Brand im S-Bahnhof Tiergarten - Zugverkehr wieder durchgängig +++

Nach einem Brand im S-Bahnhof Tiergarten ist die zwischenzeitliche Unterbrechung des Zugverkehrs wieder aufgehoben und der Feuerwehreinsatz beendet worden. Die Linien S3, S5, S7 und S9 fahren nach Angaben der Bahn wieder durch allerdings ohne Halt im S-Bahnhof Tiergarten in Richtung Zoologischer Garten. Gegen vier Uhr war die Feuerwehr laut eigenen Angaben verständigt worden. Es handelte sich demnach um einen Gebäudebrand auf dem Bahnhof. Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit 26 Einsatzkräften vor Ort.

+++ Mülltonnen brannten in Friedrichshain-Kreuzberg +++

Mülltonnen brannten in der Straße der Pariser Kommune

Foto: Peise

In der Straße der Pariser Kommune in Friedrichshain-Kreuzberg haben in der vergangenen Nacht gegen 4 Uhr mehrere Mülltonnen mitten auf der Straße gebrannt. Die Feuerwehr konnte zügig löschen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Mülleimer brennt in Filiale eines Schnellrestaurants +++

Ein Mülleimer brannte in einer Filiale eines Schnellrestaurants.

Foto: Pudwell

Der Inhalt eines Mülleimers hat in der vergangenen Nacht in einer Filiale eines Schnellrestaurants in Neukölln gebrannt. Gegen 1.55 Uhr bemerkten Mitarbeiter eine starke Rauchentwiklichung in der noch geöffneten Filiale am Hermannplatz und alarmierten die Feuerwehr. Die Rauchentwicklung fand nach Absuche des Schnellrestaurants auf dem WC statt. Wenig später wurde ein Mülleimer ins Freie gebracht und der Inhalt in einer Pfütze gelöscht. Niemand wurde verletzt. Die Filiale wurde belüftet. Die Polizei ermittelt.

+++ Motorradfahrer bei Unfall in Lichtenberg verletzt +++

Bei einem Unfall wurde ein Motorradfahrer verletzt.

Foto: Peise

In Lichtenberg ist es am Donnerstagabend an der Kreuzung Rhinstraße Ecke Seddiner Straße zu einem Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer wurde verletzt. Nach ersten Angaben war der Motorradfahrer aus bislang unbekannten Gründen mit seiner Maschine gestürzt. Die Polizei ermittelt.