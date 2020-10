Am S-Bahnhof Tiergarten hat es gebrannt.

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 9. Oktober.

+++ Brand im S-Bahnhof Tiergarten - Zugverkehr unterbrochen +++

Wegen eines Brandes im S-Bahnhof Tiergarten ist der Zugverkehr in Berlin seit dem frühen Freitagmorgen unterbrochen. Gegen vier Uhr wurde die Feuerwehr laut eigenen Angaben verständigt. Es handele sich um einen Gebäudebrand auf dem Bahnhof. Man sei mit 26 Einsatzkräften vor Ort. Laut Deutscher Bahn ist der Verkehr der Linien S3, S5, S7 und S9 zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr sei angefordert.

+++ Mülltonnen brannten in Friedrichshain-Kreuzberg +++

Mülltonnen brannten in der Straße der Pariser Kommune

Foto: Peise

In der Straße der Pariser Kommune in Friedrichshain-Kreuzberg haben in der vergangenen Nacht gegen 4 Uhr mehrere Mülltonnen mitten auf der Straße gebrannt. Die Feuerwehr konnte zügig löschen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Auto brennt in Lichtenberg +++

Ein Pkw in Lichtenberg brennt.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Lichtenberg ausgerückt. Gegen 4.15 Uhr brannte an der Ruschestraße ein Pkw. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Motorradfahrer bei Unfall in Lichtenberg verletzt +++

Bei einem Unfall wurde ein Motorradfahrer verletzt.

Foto: Peise

In Lichtenberg ist es am Donnerstagabend an der Kreuzung Rhinstraße Ecke Seddiner Straße zu einem Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer wurde verletzt. Nach ersten Angaben war der Motorradfahrer aus bislang unbekannten Gründen mit seiner Maschine gestürzt. Die Polizei ermittelt.