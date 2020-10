In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 8. Oktober.

+++ Autofahrer überschlägt sich bei Unfall in Rahnsdorf +++

Am Mittwochabend ist ein Mann mit seinem Pkw am Alten Fischerweg in Rahnsdorf (Treptow-Köpenick) gegen ein geparktes Auto geprallt. Der Autofahrer überschlug sich mit seinem Wagen, das auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr richtete das Auto wieder auf.