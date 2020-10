Berlin Köpenick: Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 8. Oktober.

+++ Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen +++

Ein Radfahrer ist in Köpenick bei einem Unfall mit einem Lastwagen gestorben. Der Zusammenstoß ereignete sich am Donnerstagmorgen an der Pablo-Neruda-Straße Ecke Salvador-Allende-Straße, wie ein Polizeisprecher sagte. Nähere Angaben zum Geschlecht und zum Alter konnte die Polizei zunächst nicht machen. Zuvor hatte die „B.Z.“ darüber berichtet.

+++ Autofahrer überschlägt sich bei Unfall in Rahnsdorf +++

Foto: Thomas Peise

Am Mittwochabend ist ein Mann mit seinem Pkw am Alten Fischerweg in Rahnsdorf (Treptow-Köpenick) gegen ein geparktes Auto geprallt. Der Autofahrer überschlug sich mit seinem Wagen, das auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr richtete das Auto wieder auf.

+++ Drei Autos und zwei Transporter in Berlin über Nacht abgebrannt +++

Drei Autos und zwei Transporter sind bei nächtlichen Bränden in Schöneberg, Prenzlauer Berg (Pankow) und Friedrichsfelde (Lichtenberg) zerstört worden. Dies teilte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagmorgen mit. Bei allen drei Einsätzen konnten die Flammen gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Jedoch sind die Brandursachen bislang unklar.

In Friedrichsfelde brannten gegen 2.30 Uhr im Hönower Weg zwei Transporter und ein Auto. Kurz zuvor ging ein Auto in der Schwedter Straße in Prenzlauer Berg in Flammen auf. Bereits am späten Mittwochabend fing ein Wagen auf dem Vorarlberger Damm in Schöneberg Feuer.