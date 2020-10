Berlin Friedrichshain: Hunderte protestieren gegen Räumung der Liebig 34

So soll die Polizei daran gehindert werden, in das Haus einzudringen.

Mehrere hundert Menschen haben am Mittwochabend gegen die bevorstehende Räumung des besetzten Hauses an der Liebigstraße 34 in Friedrichshain protestiert.

Am Freitag soll das besetzte Haus an der Liebigstraße 34 geräumt werden. Schon jetzt kommt es zu Protestaktionen.

Berlin. Mehrere hundert Menschen haben am Mittwochabend gegen die bevorstehende Räumung des besetzten Hauses an der Liebigstraße 34 in Friedrichshain protestiert. Sie zogen durch die Straßen rund um die Liebigstraße und Rigaer Straße.

Ein Polizist vor Ort sprach am Abend von 500 bis 600 Demonstranten, die friedlich unterwegs seien. Vereinzelt wurde Pyrotechnik auf Hausdächern gezündet. Im Twitter-Kanal der „Liebig 34“ war von einer „solidarischen Nachbarschaftsdemo“ die Rede.

Steine fliegen an der Rigaer Straße

Gegen 1 Uhr kam es an der Rigar Straße zu Steinwürfen von Demonstranten gegen die Polizei. Dabei wurden zwei Fahrzeuge beschädigt. Des Weiteren wurde ein Reifenstapel auf der Fahrbahn angezündet, der aber von der Polizei schnell gelöscht werden konnte. Auch Farbbomben wurden geworfen. Zudem stellte die Polizei eine nachgebaute „Panzersperre“ aus Stacheldraht sicher. Mehrere Personen wurden kontrolliert.

Schon in der Nacht zu Donnerstag standen an der Rigaer Straße und in der Liebigstraße keine Fahrzeuge mehr. Die Bewohner der Liebig34 verbarrikadierten mit Einkaufswagen die Balkone gegen ein Eindringen von außen. Das Haus soll am Freitag geräumt werden. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor.

In den vergangenen Tagen gab es eine Serie von linksextremen Brandanschlägen und anderen Zerstörungen gegen Kabel der S-Bahn, eine Polizeiwache, ein Gericht und andere Einrichtungen sowie entsprechende Bekennerschreiben.

