Neukölln: Polizei fahndet mit Bildern nach Supermarkt-Räuber

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Berliner Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem Supermarkt-Räuber.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am 20. Januar 2020. Demnach betrat der Unbekannte mittags über den Eingang zur Warenannahme den Supermarkt „Nah und Gut“ in der Sonnenallee in Neukölln. Unter Vorhalten eines Messers forderte der Mann die Herausgabe von Geld, das in eine rote „Lidl“-Plastiktragetasche eingepackt wurde. Mit der Beute flüchtete der Tatverdächtige wieder über den Zugang zur Warenannahme.

Überfall auf Supermarkt in Neukölln - die Berliner Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann Angaben zur Tat machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Die Bilder des Tatverdächtigen können Sie auch auf den Seiten der Berliner Polizei sehen.

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Direktion 5 in der Friesenstraße 16 in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-573100 (während der Bürodienstzeiten), (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per Fax an (030) 4664-83573199, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?