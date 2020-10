Berlin: Polizei-Gebäude von Vermummten in Licthtenberg angegriffen

Dienstgebäude Vermummte greifen Polizei-Gebäude in Lichtenberg an

Berlin. Vermummte Personen haben in der Nacht zu Mittwoch ein Dienstgebäude der Polizei an der Sewanstraße in Lichtenberg angegriffen. Es wurden Steine und Farbbeutel gegen die Fassade geworfen. Das Gebäude ist Standort der 13. Einsatzhundertschaft.

Die Täter hätten während des Angriffs gegen kurz nach 3 Uhr die Zugänge zu dem Gelände verschlossen, wie ein Polizeisprecher auf Morgenpost-Nachfrage sagte. Zudem seien private Motorroller und -räder von Polizisten vor dem Dienstgebäude umgestoßen und die Reifen zerstochen worden. Auch ein Polizei-Fahrzeug, das vor dem Gebäude abgestellt war, wurde beschädigt. In dem Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffs Polizeibeamte.

Vieles spricht dafür, dass der Angriff mit der bevorstehenden Räumung des Hauses an der Liebigstraße 34 in Friedrichshain zusammenhängt. Konkrete Anhaltspunkte für diesen Zusammenhang lägen aber bislang nicht vor, wie der Polizeisprecher sagte. Die Räumung des „anarcha-queer-feministisches Hausprojektes" soll am Freitag erfolgen.

Das Haus gilt als eines der letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in Berlin. In vielen Städten und auch im Ausland rufen Initiativen zu Protesten in Berlin auf und kündigen Aktionen an.

Die Polizei bereitet sich auf einen der größten Einsätze der jüngeren Geschichte vor. Mehr als 2500 Polizisten, darunter auch Spezialeinheiten und Wasserwerfer, werden im Einsatz sein.