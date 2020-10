Unfall in Wedding: drei verletzte Polizisten

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend in Wedding.

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 7. Oktober.

+++ Drei verletzte Polizisten nach Verkehrsunfall in Wedding +++

Bei einem Verkehrsunfall in Wedding sind am Dienstagabend drei Polizisten leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, fuhren die Beamten auf der Amrumer Straße stadteinwärts, als sie an der Kreuzung Seestraße mit einem entgegenkommenden Wagen kollidierten, der links abbiegen wollte. Zwei Beamte seien vor Ort ambulant behandelt worden. Ein dritter Polizist kam demnach ins Krankenhaus. Weitere Angaben zur Unfallursache oder den Beteiligten konnte der Sprecher am frühen Mittwochmorgen nicht machen. Der Unfall sei nicht während einer Einsatzfahrt passiert.

+++ Wohnungsbrand in Hochhaus - Anwohnerin muss wiederbelebt werden +++

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend bei dem Wohnungsbrand an der Stresemannstraße in Kreuzberg.

Foto: Thomas Peise

Eine Frau ist aus ihrer brennenden Wohnung in einem Hochhaus in Kreuzberg gerettet und reanimiert worden. Gegen 21.30 Uhr am Dienstag sei der Brand in der Stresemannstraße gemeldet worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Laut Angaben der Feuerwehr brannte es in einer Wohnung im achten Obergeschoss. Die reglos aufgefundene Bewohnerin der Wohnung musste wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Verletzte gab es nach Angaben vom frühen Mittwochmorgen nicht. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften vor Ort und konnte ihren Einsatz gegen Mitternacht beenden. Brandursache und Höhe des Schadens waren zunächst unklar.

+++ Feuer in Keller: 40 Feuerwehrleute im Einsatz +++

Bei dem Feuer in Hohenschönhausen wurde laut ersten Angaben niemand verletzt.

Foto: Thomas Peise

In Hohenschönhausen brannte am Dienstagabend der Keller eines Hochhauses. Die Berliner Feuerwehr wurde gegen 21.10 Uhr zu dem Haus an der Vincent-van-Gogh-Straße alarmiert. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung im Treppenhaus. Mehrere Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort.