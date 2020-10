51-Jähriger vermisst - Polizei fahndet mit Fotos

Bei der Suche nach dem 51-jährigen Jens-Bernd Stade hat die Berliner Polizei am Dienstag Fotos des Vermissten veröffentlicht. Der Mann hatte laut den bisherigen Ermittlungen am Donnerstag, 1. Oktober 2020 gegen Mittag sein Wohnumfeld in Fennpfuhl mit dem Fahrrad verlassen und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht.

Wie die Polizei weiter mitteilte, leide der Mann an Diabetes und benötige dringend Medikamente. Es sei nicht auszuschließen, dass er Suizid-Absichten hege.

Beschreibung des Vermissten:

geschätztes Alter 45 bis 50 Jahre

etwa 170 cm groß

schlanke, athletische Figur

aschblonde, kurze Haare, hoher Stirnansatz

unterwegs mit einem Univega-Herrenrad, sehr gepflegtes, älteres Modell, dunkelblau-lila, breiter Lenker mit Hörnchen, schmale Reifen

Die Kriminalpolizei fragt:

· Wer hat den Vermissten seit dem 1. Oktober 2020 gesehen?

· Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 3 in 12681 Berlin-Marzahn in der Poelchaustraße 1 unter der Telefonnummer (030) 4664-371100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.