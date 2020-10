Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr bei dem Unfall in Steglitz.

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 6. Oktober.

Blaulicht-Blog Unfall in Steglitz: Auto landet auf der Seite

+++ Unfall in Steglitz: Auto landet auf der Seite +++

Ein Autofahrer hat am Montagabend auf dem Steglitzer Damm in Steglitz die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto landete in einer Tempo-30-Zone auf der Seite. Dabei rammte der Fahrer mehrere geparkte Autos. Vor Ort hieß es, der Fahrer habe den Beamten mitgeteilt, er wäre einem Fuchs ausgewichen.

+++ Fahrzeugbrände in Neukölln - Polizei geht von Brandstiftung aus +++

Nach dem Brand zweier Kleintransporter in Neukölln geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Wagen hätten nicht nebeneinander gestanden, weshalb ein Defekt als Ursache unwahrscheinlich sei, sagte ein Polizeisprecher. Am frühen Dienstagmorgen hatten zwei Transporter eines Internethändlers gebrannt und wurden weitgehend zerstört. Die beiden Fahrzeuge standen mindestens einhundert Meter voneinander entfernt. Ein in der Nähe stehendes Auto wurde durch das Feuer beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.