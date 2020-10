S-Bahn Berlin: Störungen halten nach Anschlag weiter an

Berlin. Nach einem Kabelbrand bei der S-Bahn am Bahnhof Frankfurter Allee in Friedrichshain dauern die Reparaturarbeiten und die Störungen im Betrieb an. Wie die S-Bahn Berlin am frühen Morgen mitteilte, bleibe der Ersatzverkehr mit Bussen auf der Ringbahn (S41/S42) zwischen Neukölln und Frankfurter Allee auch am Dienstag bestehen. Auch auf den Linien S8 und S9 komme es weiterhin zu Einschränkungen: Der Pendelverkehr zwischen Ostkreuz und Baumschulenweg dauere an. Die S85 verkehrt nicht. Wann die Arbeiten abgeschlossen sind, teilte die S-Bahn nicht mit. „An der Behebung der Störung wird mit Hochdruck gearbeitet. Eine Prognose zur Störungsbeseitigung kann derzeit nicht getroffen werden“, hieß es auf der Internetseite der S-Bahn.

Wie der rbb unter Berufung auf die S-Bahn berichtet, soll ab Mittwochbend der Abschnitt zwischen Ostkreuz und Frankfurter Allee wieder befahrbar sein. Das Teilstück zwischen Ostkreuz und Neukölln könne dagegen nicht vor Freitag wieder in Betrieb genommen werden.

Nach dem Kabelbrand ermittelt seit Montag der Staatsschutz. "Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen wir von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus", so die Behörde am Montagmorgen auf Twitter. Der Brand wurde gegen 5 Uhr gelegt und verursachte massive Verspätungen und Ausfälle. Die Polizei vermutete bereits am Morgen politische Hintergründe.

Am Montagnachmittag tauchte auf der Internet-Plattform Indymedia ein vermeintliches Bekennerschreiben auf. Die anonymen Autoren nehmen darin unter anderem Bezug zur bevorstehenden Räumung des linksradikalen Hausprojekts "Liebig 34" in Friedrichshain. Die Gruppe nennt sich selbst Feministisch-Revolutionär-Anarchistische-Zelle (Fraz).

Anschlag auf Berliner S-Bahn: Räumung der Liebigstraße 34 sorgt für erhebliche Unruhe

Polizeibeamte sichern auf einem Bahngelände unweit des Ringcenters Spuren. Nach einem Kabelbrand bei der S-Bahn am Bahnhof Frankfurter Allee in Friedrichshain kam es zu erheblichen Problemen bei der S-Bahn. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Für die Sicherheitsbehörden hat sich damit bewahrheitet, was sie intern befürchtet haben: Dass die Räumung der Liebigstraße 34 für erhebliche Unruhe und dezentrale Aktionen sorgen wird. In internen Unterlagen, die der Berliner Morgenpost vorliegen, wird mit einer deutschlandweiten Mobilisierung der linksradikalen Szene gerechnet. Die Polizei hat Unterstützung aus dem gesamten Bundesgebiet angefordert. Gerechnet wird mit mindestens 2500 Polizisten, darunter auch Spezialeinheiten, die im Einsatz sein werden. Die Straßen und Plätze rund um die Liebigstraße 34 und die benachbarte Rigaer Straße werden zudem zur Sperrzone, in der auch die Versammlungsfreiheit eingeschränkt wird. Lediglich Anwohner und Besucher werden durchgelassen. Weiterhin ist das Abstellen von jeglichen Fahrzeugen untersagt.

Die linksradikale Szene kündigte heftigen Widerstand gegen die Räumung an und begann bereits mit Sicherungsmaßnahmen am Haus. In Polizeikreisen hieß es, es würden Balkone abgesperrt und Türen verstärkt. Mehrere Bewohner seien aber auch schon ausgezogen.

Die Polizei befürchtet, dass es auch zu Sachbeschädigungen an Gebäuden der Polizei und Justiz sowie an Neubauten kommen könnte. Wie berichtet, wird auch eine Zunahme von Autobrandstiftungen befürchtet. Besonders gefährdet seien Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg und Neukölln. Nach Informationen der Berliner Morgenpost hat die Polizei auch ihre Dienstkräfte in einem internen Schreiben zur Lageeinschätzung darauf hingewiesen, vor Fahrtantritt die Autos zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass diese nicht sabotiert wurden.

Während die Räumung der Liebigstraße 34 bevorsteht, ist die Nachbereitung des Einsatzes rund um die linke Kiezkneipe „Syndikat“ in Neukölln Anfang August noch nicht abgeschlossen.

Linksextremisten verüben Anschlag: "Sie wollen den Schaden für die Allgemeinheit hochtreiben"

Innenexperte Luthe (FDP, fraktionslos) sagte zu dem Brandanschlag: "Brandanschläge auf Infrastrukturanlagen gehören zum Standardrepertoire der Linksextremisten. Es wird Zeit, dass alle demokratischen Kräfte endlich gemeinsam und entschlossen gegen diese Antidemokraten vorgehen. Gewalt kann nie Mittel des Politischen sein."

Innenexperte Tom Schreiber (SPD) sagte: "Mir war klar, dass die linksautonome Szene wiederholt von diesem perfiden Werkzeug Gebrauch macht. Sie wollen den Schaden für die Allgemeinheit hochtreiben."

In Berlin ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Brandanschlägen auf die S-Bahn gekommen. Zuletzt hatte im September 2019 eine linksextreme Gruppe einen Brandanschlag auf Strom- und Kommunikationskabel der S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Karlshorst und Wuhlheide verübt. Der Brandanschlag hatte Teile des Regional- und S-Bahn-Verkehrs im Berliner Osten lahmgelegt.

S-Bahn: Zugausfälle und Verspätungen wegen Kabelbrand

Wegen des Kabelbrandes im Bereich Ostkreuz und Frankfurter Allee kam es zu Verspätungen und Ausfällen. Betroffen waren die Linien S41, S42, S45, S46, S47, S8, S85, S9.

Seit dem Mittag verkehren die Linien S41 und S42 wieder zwischen Neukölln (über Südkreuz, Gesundbrunnen) und Frankfurter Allee. Die Linien S45, S46, S47 verkehren wieder planmäßig.

Polizisten stehen vor dem S-Bahnhof Frankfurter Allee.

Der Zugverkehr ist noch zwischen Neukölln bzw. Baumschulenweg (über Ostkreuz) und Frankfurter Allee unterbrochen. Es besteht Ersatzverkehr mit Bussen (Frankfurter Allee - Ostkreuz - Treptower Park - Sonnenallee - Neukölln). Zwischen Baumschulenweg und Ostkreuz besteht ein Pendelverkehr im 20-MinutenTakt.

Am S-Bahnhof Ostkreuz am Ringbahnsteig waren am Morgen die Lautsprecherdurchsagen ausgefallen. "Bitte auf die digitalen Anzeigen achten", informierte die S-Bahn. Im Laufe des Vormittags konnte die Störung behoben werden.

Der Zugverkehr im Überblick:

Linien S41/S42 verkehren zwischen Frankfurter Allee <> Neukölln (über Gesundbrunnen, Südkreuz) im 10-Minuten Takt.

verkehren zwischen Frankfurter Allee <> Neukölln (über Gesundbrunnen, Südkreuz) im 10-Minuten Takt. Linien S45 , S46 , S47 verkehren planmäßig.

, , verkehren planmäßig. Linie S8 verkehrt zwischen Birkenwerder <> Greifswalder Straße sowie Grünau <> Schöneweide.

verkehrt zwischen Birkenwerder <> Greifswalder Straße sowie Grünau <> Schöneweide. Linie S85 verkehrt nicht.

verkehrt nicht. Linie S9 verkehrt Flughafen Schönefeld <> Schöneweide sowie Ostbahnhof <> Spandau.

verkehrt Flughafen Schönefeld <> Schöneweide sowie Ostbahnhof <> Spandau. Zwischen Baumschulenweg und Ostkreuz besteht ein S-Bahn Pendelverkehr im 20-Minuten Takt.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde zwischen Neukölln und Frankfurter Allee eingerichtet.

Haltestellen des Ersatzverkehrs:

Frankfurter Allee: Möllendorfstr. vor Frankfurter Allee (keine BVG Haltestelle)

Ostkreuz: Hauptstr. (BVG Lin. 194)

Treptower Park: Puschkinallee/ Elsenstr. (BVG Lin. 194)

Sonnenallee: Saalestr. (BVG Lin. 171)

Neukölln: Saalestr. S- und U Bhf. Neukölln (BVG Lin. 171 und gegenüber)

Pendelverkehr zwischen Baumschulenweg und Ostkreuz im 20-Minuten-Takt:

Abfahrtszeiten Ostkreuz Richtung Baumschulenweg (zur Minute):

Ostkreuz Gleis 11: ab 18, 38, 58

Treptower Park: ab 00, 20, 40

Plänterwald: ab 03, 23, 43

Baumschulenweg Gleis 3: an 05, 25, 45

Abfahrtszeiten Baumschulenweg Richtung Ostkreuz (zur Minute):

Baumschulenweg Gleis 3: ab 08, 28, 48

Plänterwald: ab 10, 30, 50

Treptower Park: ab 13, 33, 53

Ostkreuz Gleis 11: an 15, 35, 55

Regionalbahn:

RB-Linie 24 (Eberswalde <-> Senftenberg) verkehrt zusätzlich bis ca. 21 Uhr:

über Gesundbrunnen > Richtung Senftenberg zu den Minuten: Gesundbrunnen ab 50, Ostkreuz ab 58, Schöneweide ab 06,

über Gesundbrunnen > Richtung Eberswalde zu den Minuten: Schöneweide ab 50, Ostkreuz ab 03, Gesundbrunnen an 13.