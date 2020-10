S-Bahn Berlin: Anschlag auf Kabel - Bekennerschreiben aufgetaucht

Berlin. Nach einem Kabelbrand bei der S-Bahn am Bahnhof Frankfurter Allee in Friedrichshain ermittelt nun der Staatsschutz. "Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen wir von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus", so die Behörde auf Twitter. Der Brand wurde gegen 5 Uhr gelegt. Die Polizei vermutet politische Hintergründe.

Am Montagnachmittag tauchte auf einer Internet-Plattform ein vermeintliches Bekennerschreiben auf. Die anonymen Autoren nehmen darin unter anderem Bezug zur bevorstehenden Räumung des linksradikalen Hausprojekts "Liebig 34" in Friedrichshain.

Heute Morgen, gegen 5 Uhr, gab es einen Kabelbrand am S-Bahnhof Frankfurter Allee in #Friedrichshain. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen wir von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Ermittlungen hat unser #Staatsschutz beim #LKA übernommen.https://t.co/QaSoPXPri7

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 5, 2020

Seit dem frühen Morgen waren Beamte der Bundespolizei, Berliner Polizei und des Landeskriminalamtes (LKA) vor Ort. Es wurden Spuren gesichert. Außerdem wurde der Nahbereich nach einem möglichen Bekennerschreiben abgesucht.

Innenexperte Luthe (FDP, fraktionslos) sagte zu dem Brandanschlag: "Brandanschläge auf Infrastrukturanlagen gehören zum Standardrepertoire der Linksextremisten. Es wird Zeit, dass alle demokratischen Kräfte endlich gemeinsam und entschlossen gegen diese Antidemokraten vorgehen. Gewalt kann nie Mittel des Politischen sein."

Innenexperte Tom Schreiber (SPD) sagte: "Mir war klar, dass die linksautonome Szene wiederholt von diesem perfiden Werkzeug Gebrauch macht. Sie wollen den Schaden für die Allgemeinheit hochtreiben."

S-Bahn: Zugausfälle und Verspätungen wegen Kabelbrand

Wegen des Kabelbrandes im Bereich Ostkreuz und Frankfurter Allee kam es zu Verspätungen und Ausfällen. Betroffen waren die Linien S41, S42, S45, S46, S47, S8, S85, S9.

Seit dem Mittag verkehren die Linien S41 und S42 wieder zwischen Neukölln (über Südkreuz, Gesundbrunnen) und Frankfurter Allee. Auch die Linien S45, S46, S47 verkehren wieder planmäßig.

Polizisten stehen vor dem S-Bahnhof Frankfurter Allee.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Der Zugverkehr ist noch zwischen Neukölln bzw. Baumschulenweg (über Ostkreuz) und Frankfurter Allee unterbrochen. Es besteht Ersatzverkehr mit Bussen (Frankfurter Allee - Ostkreuz - Treptower Park - Sonnenallee - Neukölln). Zwischen Baumschulenweg und Ostkreuz besteht ein Pendelverkehr im 20-MinutenTakt.

Am S-Bahnhof Ostkreuz am Ringbahnsteig waren am Morgen die Lautsprecherdurchsagen ausgefallen. "Bitte auf die digitalen Anzeigen achten", informierte die S-Bahn. Im Laufe des Vormittags konnte die Störung behoben werden.

Der Zugverkehr im Überblick:

Linien S41/S42 verkehren zwischen Frankfurter Allee <> Neukölln (über Gesundbrunnen, Südkreuz) im 10-Minuten Takt.

verkehren zwischen Frankfurter Allee <> Neukölln (über Gesundbrunnen, Südkreuz) im 10-Minuten Takt. Linien S45 , S46 , S47 verkehren planmäßig.

, , verkehren planmäßig. Linie S8 verkehrt zwischen Birkenwerder <> Greifswalder Straße sowie Grünau <> Schöneweide.

verkehrt zwischen Birkenwerder <> Greifswalder Straße sowie Grünau <> Schöneweide. Linie S85 verkehrt nicht.

verkehrt nicht. Linie S9 verkehrt Flughafen Schönefeld <> Schöneweide sowie Ostbahnhof <> Spandau.

verkehrt Flughafen Schönefeld <> Schöneweide sowie Ostbahnhof <> Spandau. Zwischen Baumschulenweg und Ostkreuz besteht ein S-Bahn Pendelverkehr im 20-Minuten Takt.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde zwischen Neukölln und Frankfurter Allee eingerichtet.

Haltestellen des Ersatzverkehrs:

Frankfurter Allee: Möllendorfstr. vor Frankfurter Allee (keine BVG Haltestelle)

Ostkreuz: Hauptstr. (BVG Lin. 194)

Treptower Park: Puschkinallee/ Elsenstr. (BVG Lin. 194)

Sonnenallee: Saalestr. (BVG Lin. 171)

Neukölln: Saalestr. S- und U Bhf. Neukölln (BVG Lin. 171 und gegenüber)

Pendelverkehr zwischen Baumschulenweg und Ostkreuz im 20-Minuten-Takt:

Abfahrtszeiten Ostkreuz Richtung Baumschulenweg (zur Minute):

Ostkreuz Gleis 11: ab 18, 38, 58

Treptower Park: ab 00, 20, 40

Plänterwald: ab 03, 23, 43

Baumschulenweg Gleis 3: an 05, 25, 45

Abfahrtszeiten Baumschulenweg Richtung Ostkreuz (zur Minute):

Baumschulenweg Gleis 3: ab 08, 28, 48

Plänterwald: ab 10, 30, 50

Treptower Park: ab 13, 33, 53

Ostkreuz Gleis 11: an 15, 35, 55

Regionalbahn:

RB-Linie 24 (Eberswalde <-> Senftenberg) verkehrt zusätzlich bis ca. 21 Uhr:

über Gesundbrunnen > Richtung Senftenberg zu den Minuten: Gesundbrunnen ab 50, Ostkreuz ab 58, Schöneweide ab 06,

über Gesundbrunnen > Richtung Eberswalde zu den Minuten: Schöneweide ab 50, Ostkreuz ab 03, Gesundbrunnen an 13.