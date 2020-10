Wohnungsbrand in Berlin Hellersdorf - zwei Menschen im Krankenhaus

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 5. Oktober.

+++ Wohnungsbrand in Hellersdorf - zwei Menschen im Krankenhaus +++

In einem Mehrfamilienhaus in Hellersdorf ist es am frühen Montagmorgen zu einem Feuer gekommen. Der Brand sei im vierten Obergeschoss eines Eckhauses ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Montagmorgen. Man sei mit 62 Einsatzkräften vor Ort. 13 Menschen seien aus dem Haus und einem Nachbarhaus in Sicherheit gebracht worden oder hätten selbst das Gebäude verlassen. Zwei befanden sich laut Angaben der Feuerwehr im Krankenhaus. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Montagmorgen noch an.

+++ Kabelbrand - Ausfälle bei der S-Bahn +++

Wegen eines Kabelbrandes im Bereich Ostkreuz <> Frankfurter Allee kommt es auf den S-Bahn-Linien S41, S42, S45, S46, S47, S8, S85, S9 zu Verspätungen und Ausfällen, teilte das Unternehmen mit. Der Zugbetrieb zwischen Neukölln (über Ostkreuz) und Schönhauser Allee ist unterbrochen.

Der Zugbetrieb im Überblick:

S41/S42 verkehrt im 10 Minuten-Takt zwischen Schönhauser Allee (über Gesundbrunnen, Südkreuz) und Neukölln.

S45, S46, S47 verkehren planmäßig.

S8 verkehrt zwischen Birkenwerder und Blankenburg.

S85 bleibt abgestellt

S9 verkehrt Flughafen Schönefeld <> Schöneweide sowie Ostbahnhof <> Spandau.

+++ Reifenlager in Vollbrand - Anwohner sollen Fenster geschlossen halten +++

Wegen eines brennenden Reifenlagers in Bliesdorf (Märkisch-Oderland) hat die Feuerwehr Anwohner dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Lager im Ortsteil Metzdorf befinde sich im Vollbrand, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Montagmorgen. Man sei mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Nach Angaben des Lagezentrums begann der Einsatz gegen 1.30 Uhr. Das Lager erstrecke sich über 600 Quadratmeter. Die Brandursache war zunächst unklar.

++++ Wohnort des Angreifers vor Hamburger Synagoge ist Berlin +++

Der 29-Jährige, der am Sonntag einen jüdischen Studenten vor der Hamburger Synagoge mit einem Klappspaten erheblich verletzt hat, hat seinen Wohnort in Berlin. Das sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagabend. Welchen Bezug der Angreifer zu Hamburg habe, sei noch unklar.

Der Mann ist Deutscher mit kasachischen Wurzeln und macht laut Polizei einen „extrem verwirrten Eindruck“. Er trug bei der Tat am Sonntagnachmittag „bundeswehrähnliche Kleidung“ und hatte einen Zettel mit einem Hakenkreuz in seiner Hosentasche. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu den Hintergründen der Tat. Unklar sei auch, ob die Täter und Opfer sich gekannt hätten, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an. Die Gemeinde wollte laut Polizei am Sonntag das Laubhüttenfest Sukkot feiern.

Lesen Sie auch: Hamburg: Junger Mann vor Synagoge angegriffen und verletzt