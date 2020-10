Berlin: Illegales Rennen - Autos und Führerscheine beschlagnahmt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 5. Oktober.

+++ Illegales Rennen: Autos und Führerscheine beschlagnahmt +++

Zwei Autofahrer haben sich in der Nacht zu Montag ein illegales Rennen durch Mitte geliefert. Wie die Polizei mitteilte, stellte Polizisten gegen 1.35 Uhr Unter den Linden einen Audi und einen Mercedes fest, die mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Alexanderplatz fuhren. Die Fahrt, bei der die Fahrer mehrfach den Fahrstreifen wechselten und sich gegenseitig überholten, führte weiter über die Glinkastraße und die Behrenstraße und endete schließlich mit einer Überprüfung durch Einsatzkräfte auf der Straße des 17. Juni kurz vor dem Großen Stern. In dem Mercedes befand sich der 36 Jahre alte Fahrzeugführer sowie eine 37 Jahre alte Frau. Der Audi wurde von einer 35 Jahre alte Fahrerin geführt, indem zusätzlich zwei 19 Jahre alte Männer und ein 20-Jähriger saßen. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten beide Fahrzeuge und die Führerscheine der beiden Fahrzeugführenden. Anschließend konnten die Beteiligten ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Wohnungsbrand in Hellersdorf - zwei Menschen im Krankenhaus +++

In einem Wohnhaus in Hellersdorf hat es in der Nacht gebrannt.

In einem Mehrfamilienhaus an der Maxie-Wander-Straße in Hellersdorf ist es am frühen Montagmorgen zu einem Feuer gekommen. Der Brand sei im vierten Obergeschoss eines Eckhauses ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Man sei mit 62 Einsatzkräften vor Ort. 13 Menschen seien aus dem Haus und einem Nachbargebäude in Sicherheit gebracht worden oder hätten selbst das Haus verlassen. Vier befanden sich laut Angaben der Feuerwehr im Krankenhaus. Auch zwei Hunde und eine Katze wurden von den Feuerwehrleuten gerettet. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Die Brandursache ist noch unklar.

Wir haben 5 Personen, 2 Hunde und 1 Katze in Sicherheit gebracht. 4 davon über #DLK und eine mittels Fluchthaube über das Treppenhaus. 4 verletzte Personen wurden in umliegende Kliniken transportiert.

+++ Motorrad und Auto brennen - Verdacht der Brandstiftung +++

In der vergangenen Nacht und am Montagmmorgen haben in Prenzlauer Berg und Wittenau ein Motorrad und ein Auto gebrannt. Verletzt wurde niemand. Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt in beiden Fällen ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt. Gegen 0.50 Uhr bemerkte eine Anwohnerin in der Hausburgstraße nach einem lauten Knall ein in Flammen stehendes Motorrad und rief die Polizei und die Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Die Suzuki brannte nahezu vollständig aus. Ein weiterer Anwohner verständigte die Polizei und die Feuerwehr gegen 4.35 Uhr wegen eines brennenden Hyundai in die Elsenpfuhlstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Auto wurde erheblich beschädigt.

+++ Kabelbrand - Ausfälle bei der S-Bahn +++

Wegen eines Kabelbrandes im Bereich Ostkreuz <> Frankfurter Allee kommt es auf den S-Bahn-Linien S41, S42, S45, S46, S47, S8, S85, S9 zu Verspätungen und Ausfällen, teilte das Unternehmen mit. Der Zugbetrieb zwischen Neukölln (über Ostkreuz) und Schönhauser Allee ist unterbrochen. Mehr zum Kabelbrand bei der Berliner S-Bahn lesen Sie HIER!

Der Zugbetrieb im Überblick:

S41/S42 verkehrt im 10 Minuten-Takt zwischen Schönhauser Allee (über Gesundbrunnen, Südkreuz) und Neukölln.

S45, S46, S47 verkehren planmäßig.

S8 verkehrt zwischen Birkenwerder und Blankenburg.

S85 bleibt abgestellt

S9 verkehrt Flughafen Schönefeld <> Schöneweide sowie Ostbahnhof <> Spandau.

+++ Brand in Reifenlager unter Kontrolle - Feuerwehr gibt Entwarnung

+++

Die Feuerwehr hat den Brand in einem Reifenlager in Metzdorf (Märkisch-Oderland) unter Kontrolle gebracht. Gefahr für Anwohner bestehe nicht, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen. Bis die Ermittlungen zur Brandursache beginne könnten, werde es jedoch noch eine Weile dauern. Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die Feuerwehr eine Gefahrenwarnung herausgegeben. Sie forderte die Anwohner in den Gemeinden Bliesdorf und Neuhardenberg dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Lager im Ortsteil Metzdorf hatte sich im Vollbrand befunden, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Montagmorgen. Man sei mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Nach Angaben des Lagezentrums begann der Einsatz gegen 1.30 Uhr. Das Lager erstrecke sich über 600 Quadratmeter.

++++ Wohnort des Angreifers vor Hamburger Synagoge ist Berlin +++

Der 29-Jährige, der am Sonntag einen jüdischen Studenten vor der Hamburger Synagoge mit einem Klappspaten erheblich verletzt hat, hat seinen Wohnort in Berlin. Das sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagabend. Welchen Bezug der Angreifer zu Hamburg habe, sei noch unklar.

Der Mann ist Deutscher mit kasachischen Wurzeln und macht laut Polizei einen „extrem verwirrten Eindruck“. Er trug bei der Tat am Sonntagnachmittag „bundeswehrähnliche Kleidung“ und hatte einen Zettel mit einem Hakenkreuz in seiner Hosentasche. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu den Hintergründen der Tat. Unklar sei auch, ob die Täter und Opfer sich gekannt hätten, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an. Die Gemeinde wollte laut Polizei am Sonntag das Laubhüttenfest Sukkot feiern.

+++ Polizisten nehmen Autodieb in Adlershof fest +++

Polizisten haben Montag früh in Adlershof (Treptow-Köpenick) einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen. Gegen 4.10 Uhr überprüften die Zivilfahnder an der Kreuzung Oberspreestraße Ecke Köllnischer Platz einen Mercedes und stellten dabei Spuren fest, die den Verdacht eines Diebstahls erhärteten. Die Einsatzkräfte nahmen den 27 Jahre alten Fahrer fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei, die die weiteren Ermittlungen übernahm.

+++ Drei Tote und 90 Verletzte in Brandenburg am Wochenende +++

Am Wochenende sind auf brandenburgischen Straßen drei Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, 90 weitere sind verletzt worden. Zwischen Freitag und Sonntag zählte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg insgesamt 482 Unfälle, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Potsdam sagte. Demnach sind bei 75 Unfällen Menschen verletzt oder getötet worden. In den restlichen 407 Fällen entstanden lediglich Sachschäden.

Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag im Landkreis Barnim. Auf einer Landstraße Nahe Melchow geriet ein 36 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Maschine nach einem Überholmanöver in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem 60 Jahre alten Motorradfahrer. Beide Fahrer erlagen ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die 54 Jahre alte Beifahrerin des 60-Jährigen wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in eine Klinik gebracht.

+++ Avus wird wegen Sprengungen in Grunewald zeitweise gesperrt +++

Auf dem Sprengplatz Grunewald (Charlottenburg-Wilmersdorf) führt die Polizei in den kommenden Wochen mehrere Sprengungen zur Munitionsvernichtung durch. Die insgesamt sechs jeweils mittwochs gegen 10 Uhr geplanten Großsprengungen sind an folgenden Tagen angesetzt:

Mittwoch, 7. Oktober 2020



Mittwoch, 28. Oktober 2020

Mittwoch, 04. November 2020

Mittwoch, 11. November 2020

Mittwoch, 18. November 2020

Mittwoch, 25. November 2020

Aufgrund der Sprengungen muss auch die Avus (A 115) zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Nikolassee an diesen Tagen kurzzeitig für beide Richtungen für den Fahrzeugverkehr als auch der Kronprinzessinnenweg für den Radfahrverkehr gesperrt werden.