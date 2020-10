In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 4. Oktober 2020.

+++ Polizei räumt Kreuzung Rigaer Straße/Liebigstraße +++

In der vergangenen hat die Polizei gegen 1 Uhr die Kreuzung Rigaer Straße/Liebigstraße in Friedrichshain geräumt. Etwa 100 bis 150 Personen hielten sich dort auf und hörten laute Musik. Nach Angaben von vor Ort kam es zu Rangeleien mit der Polizei. Es soll auch einzelne Festnahmen gegeben haben. Vermummte hätten Barrikaden auf die Fahrbahn gebracht, welche die Polizei beiseite geräumt habe, hieß es.

Während der Demonstration gegen die Räumung der Liebig 34 wurde auch Feuerwerk gezündet.

Rund 1000 Menschen demonstrierten am Samstagabend laut Polizei gegen die nächste Woche geplante Räumung des linksradikalen Symbolhauses Liebigstraße 34. Sie zogen in einem Demonstrationszug von der Samariterstraße Richtung Volkspark Friedrichshain, die Route führte auch an dem „anarcha-queer-feministischen“ Hausprojekt in der Liebigstraße vorbei.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden während der Demonstration Feuerwerkskörper, Bengalos und Nebeltöpfe gezündet und zum Teil in Richtung der Einsatzkräfte geworfen. Angaben zu Verletzten oder über Festnahmen lagen indes nicht vor. Vor Beginn der Demonstration habe die Polizei bei einigen Personen, die Feuerwerkskörper dabei hatten, die Personalien festgestellt, so der Sprecher.

+++ Auto brennt in Prenzlauer Berg +++

In Prenzlauer Berg brannte ein Pkw.

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Pankow ausgerückt: Gegen 3.20 Uhr brannte an der Richard-Ermisch-Straße ein Pkw. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und somit ein Ausbrennen des Wagens verhindern. An gleicher Stelle hatte in der Nacht von Freitag zu Sonnabend ein Transporter gebrannt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

+++ Polizei räumt erneut Parks +++

Die Polizei räumte den James-Simon-Park und den Weinbergspark, weil Menschen gegen die Corona-Regeln verstießen.

Erneut ist es in der vergangenen Nacht zu einem Polizeieinsatz in Berliner Parks gekommen. Die Polizei räumte den James-Simon-Park und den Weinbergspark, weil sich dort sehr viele dicht aneinander stehende Menschen aufhielten. Die Personen konsumierten auch Alkohol. Insgesamt sollen sich im James-Simon-Park bis zu 600 Personen aufgehalten haben. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. An den vergangenen Wochenenden musste die Polizei die beiden Parks immer wieder räumen, weil die Personen gegen die Corona-Regeln verstießen.

+++ Unfall in Köpenick: Audi schleudert gegen Lichtmast +++

Ein Audi prallte gegen einen Lichtmast.

Am Sonnabend ist es gegen 21 Uhr an der Ecke Spindlersfelder Straße/Glienicker Straße in Köpenick zu einem Unfall zwischen einem Audi und Skoda gekommen. Bei dem Zusammenprall krachte der Audi gegen einen Lichtmast. Die Insassen des Skoda sollen unverletzt geblieben sein. Der Audi-Fahrer wurde verletzt und in einem RTW behandelt. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.

+++ Radfahrer bei Unfall in Neukölln verletzt +++

Ein Radfahrer wurde bei einem Unfall verletzt.

Ein Radfahrer ist in der vergangenen Nacht bei einem Unfall in Neukölln verletzt worden. Ein Autofahrer hielt in der zweiten Reihe an, offenbar um einen Beifahrer aussteigen zu lassen. Der Radfahrer soll den parkenden Pkw zu spät gesehen haben und krachte gegen das Fahrzeug. Der Radfahrer stürzte auf die Straße und erlitt eine Wunde am Kopf. Die Polizei ermittelt.

+++ Kleintransporter brannte in Rudow +++

Ein Kleintransporter brannte in Rudow.

Am Sonnabend gegen 21.30 Uhr hat in der Nähe einer Kleingartenanlage am Schneehuhnweg in Rudow (Neukölln) ein Kleintransporter gebrannt. Der Pkw brannte im Frontbereich vollständig aus. Um auch den Innenraum zu löschen, öffnete die Feuerwehr mit einem elektro-hydraulischen Spreizer die Tür im Heckbereich.

+++ Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++

Ein Rollerfahrer hat am Sonnabendnachmittag in Westend schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei war der 78-Jährige mitt seiner Piaggio auf der Reichsstraße vom Spandauer Damm kommend Richtung Preußenallee unterwegs. Kurz vor dem Steubenplatz stieß er mit einem Radfahrer zusammen, der auf der Fahrbahn verkehrsbedingt wartete. Der 78-Jährige stürzte zu Boden und erlitt schwere innere Rumpfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Radfahrer blieb unverletzt.

+++ Zeitungsladen in Tempelhof ausgeraubt +++

Zwei Unbekannte haben am Sonnabend einen Zeitungsladen in Tempelhof ausgeraubt. Der Polizei zufolge hörte der 75 Jahre alte Besitzer des Laden gegens 20.45 Uhr Lärm im Flur seines Geschäfts an der Wenckebachstraße. Als er nachsah, bedrohte ihn dort ein Mann mit einer Schusswaffe und riss ihn zu Boden. Der Räuber stahl zunächst Bargeld aus der Hosentasche des Mannes. Während er den Mann weiter bedrohte, machte sich offenbar ein Komplize in dem Laden zu schaffen. Die Räuber verschwanden etwa 15 Minuten später. Der Lärm war offenbar durch das gewaltsame Öffnen der Zugangstür im Hausflur entstanden. Im Laden fehlten diverse Zigarettenpackungen. Der 75-Jährige wurde nicht verletzt.