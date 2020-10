In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, den 3. Oktober.

+++ Randale in Neukölln - Geschäft in Brand gesteckt, Motorräder beschädigt +++

Gegen 2.30 Uhr sollen nach Zeugenaussagen mehrere Personen durch die Nogatstraße in Neukölln gezogen sein. Dabei wurden mindestens zwei Motorräder und ein Geschäft in Brand gesteckt. Bei dem Laden handelt es sich um veganes Café. Wohnungen von Anwohnern wurden bei dem Brand verraucht. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

+++ Polizei beschlagnahmt Motorräder in Pankow +++

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht an einer Tankstelle an der Storkower Straße in Prenzlauer Berg (Pankow) fünf Harley Davidson‘s gestoppt. Bei der Überprüfung der Fahrer soll sich herausgestellt haben, dass es sich um Mitglieder der Rockergruppe Hells Angels handelte. Die Polizei beschlagnahmte die Motorräder und stellte sie sicher.

+++ Reifen eines Transporters brennt in Prenzlauer Berg +++

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Pankow ausgerückt. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma entdeckte gegen 0.30 Uhr an der Richard-Ermisch-Straße in Prenzlauer Berg Feuer an einem Reifen eines Kleintransporters. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und somit ein Ausbrennen des Wagens verhindern. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

+++ Mann in Lichtenberg mit Messer verletzt +++

In Lichtenberg wurde ein Mann mit einem Messer verletzt.

In der Paul-Junius-Straße in Lichtenberg ist in der vergangenen Nacht ein junger Mann mit einem Messer angegriffen worden. Er erlitt Verletzungen am Rücken und Gesäß. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Verstoß gegen Corona-Regeln - Parks geräumt +++

In der Nacht zu Sonnabend ist es erneut zu einem größeren Polizeieinsatz in Mitte gekommen. Wieder musste eine Hundertschaft den James-Simon-Park räumen, da sich dort knapp 400 Personen aufhielten. Dort feierten sie eng an eng und Alkohol tranken. Auch der Weinbergspark musste geräumt werden. Polizisten mit Helmen drängten die jungen Menschen aus dem Park. Im Einsatz waren auch Polizeihunde.

+++ Motorradfahrer kollidiert in Spandau mit Autofahrer +++

In Spandau ist es am Freitag gegen 20.10 Uhr auf der Kreuzung Magistratsweg / Brunsbütteler Damm zu einem Unfall zwischen einem Motorrad- und Autofahrer gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei der Motorradfahrer schwer verletzt. Über den Fahrer des Kleinwagens ist derzeit nichts bekannt. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.