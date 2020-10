Friedrichshain: Boot rutscht von Anhänger - Feuerwehreinsatz

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, den 2. Oktober.

+++ Boot rutscht von Anhänger - Feuerwehreinsatz +++

Die Berliner Feuerwehr ist am Freitagabend mit 15 Kräften auf der Stralauer Allee in Friedrichshain im Einsatz. "Hier ist ein Boot aus bislang ungeklärter Ursache von einem Anhänger gerutscht. Das Boot wird jetzt von unseren Spezialkräften des Technischen Dienstes geborgen", teilte die Feuerwehr bei Twitter mit und zeigte ein Bild des Bootes. Die Stralauer Allee war am frühen Abend in Richtung Elsenbrücke gesperrt.

+++ Hund und Katze sterben bei Wohnungsbrand in Gesundbrunnen +++

In einem Wohnhaus in Gesundbrunnen hat es gebrannt. Eine Katze und ein Hund starben.

Aus noch unbekannter Ursache ist in einem Wohnhaus an der Bornemannstraße in Gesundbrunnen (Mitte) am frühen Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden keine Menschen verletzt. Die Bewohner hatten ihre Wohnungen schon verlassen, als die Feuerwehr eintraf. Allerdings habe ein Bewohner psychische Probleme bekommen und sei deshalb ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Ein Hund und eine Katze wurden tot geborgen. Der Vollbrand in der leerstehenden Wohnung wurde laut Feuerwehr rasch gelöscht. Sie war mit insgesamt 24 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften angerückt.

+++ Laube brennt in Zehlendorf - A115 und S-Bahn gesperrt +++

Die Feuerwehr löscht einen Brand an der Spanischen Allee.

Gegen 21.15 Uhr hat es an der Spanischen Allee in Zehlendorf gebrannt. Eine Laube stand zwischen den Gleisen der S-Bahn und der A115 in Flammen. Deswegen wurde sowohl die Autobahn als auch die S-Bahn zeitweise gesperrt. Die Feuerwehr konnte die rund 60 Quadratmeter große Laube zügig löschen. Verletzt wurde nach ersten Angaben zufolge niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

+++ Reifen geplatzt: Berliner Paar schwer verletzt - Hund tot +++

Wegen eines geplatzten Reifens ist ein Paar aus Berlin auf dem Weg in den Urlaub auf der Autobahn A20 bei Neubrandenburg verunglückt. Der 52 Jahre alte Fahrer und seine 52 Jahre alte Beifahrerin kamen am Donnerstagabend mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte. Der Wagen schleuderte erst nach rechts auf den Seitenstreifen der Autobahn in Richtung Norden, überschlug sich und schleuderte dann zurück und quer über die Fahrbahn, so dass er an der Mittelleitplanke hängen blieb.

Rettungskräfte befreiten die Verunglückten aus ihrem Fahrzeug, das Paar schwebt nicht in Lebensgefahr. Ein im Auto mitreisender Hund starb bei dem Unfall. Die Autobahn musste mehrere Stunden nahe der Abfahrt Neubrandenburg-Ost (Mecklenburgische Seenplatte) in Richtung Ostsee gesperrt werden. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 43.000 Euro.

+++ Ausfälle und Verspätungen im Regionalverkehr nach Unfall +++

Ein Unfall auf einem Bahngleis in Potsdam hat am Freitagmorgen für Ausfälle und Verspätungen im Regionalverkehr gesorgt. Die Strecke zwischen den Bahnhöfen Potsdam Hauptbahnhof und Charlottenhof war über drei Stunden in beiden Richtungen gesperrt, sagte eine Sprecherin der Bahn. Züge würden teilweise umgeleitet. Gegen 11.20 Uhr wurde die Sperrung laut der Sprecherin wieder aufgehoben. Laut Polizei hatte ein Zug der Linie RE1 einen Menschen erfasst, der bei dem Zusammenstoß starb. Laut Feuerwehr Potsdam wurde ein Fahrgast ins Krankenhaus gebracht.

+++ Polizei stoppt Raser in Grünau +++

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht einen Autofahrer in Grünau angehalten, der viel zu schnell unterwegs war. Zivilpolizisten war der Wagen gegen 22.15 Uhr aufgefallen, als er auf der Köpenicker Landstraße stadtauswärts unterwegs war. Der Fahrer soll zudem mehrere rote Ampeln missachtet und ständig die Fahrspuren gewechselt haben. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese als gestohlen gemeldet waren und nicht zum Fahrzeug gehörten.

MIthilfe weiterer Beamten konnten die Polizisten den Wagen an der Sportpromenade stoppen, nachdem der Fahrer gewendet hatte und in Richtung Köpenick zurückgefahren war. Der Fahrer setzte zurück und stieß dabei mit dem dahinter stehenden Einsatzfahrzeug zusammen. Der 28-Jährige leistete bei seiner Festnahme zudem Widerstand, wobei er selbst und ein Beamter verletzt wurden. Die Atemalkoholmessung ergab 1,4 Promille. Der Mann wurde zu einer Blutentnahme gebracht. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, ebenso eine Flasche mit einer brennbaren Flüssigkeit, die in dem Wagen gefunden wurde.

+++ Fassade von Anwaltskanzlei beschmiert +++

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag die Fassade eines Hauses in Charlottenburg beschmiert, in dem sich eine Anwaltskanzlei befindet. Angestellte bemerkten den Schriftzug gegen 10 Uhr und riefen die Polizei. Die Unbekannten hatten die Fassade auf einer Fläche von etwa 25 Quadratmetern mit einer teerartigen Substanz und einem beleidigenden Schriftzug versehen. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.