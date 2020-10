Berlin Mitte: Hund und Katze sterben bei Wohnungsbrand in Gesundbrunnen

In einem Wohnhaus in Gesundbrunnen hat es gebrannt. Eine Katze und ein Hund starben.

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, den 2. Oktober.

+++ Hund und Katze sterben bei Wohnungsbrand in Gesundbrunnen +++

Aus noch unbekannter Ursache ist in einem Wohnhaus an der Bornemannstraße in Gesundbrunnen (Mitte) am frühen Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden keine Menschen verletzt. Die Bewohner hatten ihre Wohnungen schon verlassen, als die Feuerwehr eintraf. Allerdings habe ein Bewohner psychische Probleme bekommen und sei deshalb ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Ein Hund und eine Katze wurden tot geborgen. Der Vollbrand in der leerstehenden Wohnung wurde laut Feuerwehr rasch gelöscht. Sie war mit insgesamt 24 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften angerückt.

+++ Laube brennt in Zehlendorf - A115 und S-Bahn gesperrt +++

Die Feuerwehr löscht einen Brand an der Spanischen Allee.

Foto: Thomas Peise

Gegen 21.15 Uhr hat es an der Spanischen Allee in Zehlendorf gebrannt. Eine Laube stand zwischen den Gleisen der S-Bahn und der A115 in Flammen. Deswegen wurde sowohl die Autobahn als auch die S-Bahn zeitweise gesperrt. Die Feuerwehr konnte die rund 60 Quadratmeter große Laube zügig löschen. Verletzt wurde nach ersten Angaben zufolge niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.