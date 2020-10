Berlin Prenzlauer Berg: Mann an Kehle gepackt und Handy gestohlen - Räuber gesucht

Die Polizei bittet bei der Identifizierung eines Räubers die Bevölkerung um Mithilfe. Dazu veröffentlichte die Behörde Bilder aus einer Überwachungskamera.

Der Mann soll am 25. November 2019 gegen 23 Uhr im Vorraum des Parkhauszuganges auf dem Gelände der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg das Handy eines damals 56-jährigen Mannes aus dessen Jackentasche gestohlen haben. Dabei soll er den Mann an der Kehle gepackt und unverständliche Worte von sich gegeben haben. Anschließend flüchtete er mit dem Telefon, dessen Fehlen der 56-Jährige später bemerkte, auf den Hof der Kulturbrauerei.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin-Gesundbrunnen, unter den Telefonnummern (030) 4664-173131 (innerhalb der Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) sowie per E-Mail dir1k31@polizei.berlin.de , aber auch an jede andere Polizeidienststelle.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?