Märkisch-Oderland: Autofahrer erfasst Wildschwein und prallt gegen Baum

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, den 1. Oktober.

+++ Autofahrer erfasst Wildschwein und prallt gegen Baum +++

Zwei Personen sind in der vergangenen Nacht bei einem Unfall auf der L303 zwischen Tasdorf und Eggersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) verletzt worden. Ein Autofahrer erfasste zunächst ein Wildschwein, kam dann nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Insassen erlitten teils schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Das Wildschwein verstarb noch an der Unfallstelle.

+++ Bagger und Radlader brennen auf Baustelle in Mitte +++

Auf einer Baustelle brannten ein Radlader und ein Bagger.

Foto: Peisee

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Mitte ausgerückt. Gegen 2.40 Uhr brannten auf einer Baustelle an der Michaelkirchstraße ein Bagger und ein Radlader. Mit viel Wasser hätten die 20 Einsatzkräfte die Fahrzeuge löschen können. Fahrbereit seien sie wahrscheinlich nicht mehr. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch die Brandursache sei noch unklar. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden.