Berlin: Großrazzia wegen Verdachts auf Schwarzarbeit

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, den 30. September.

+++ Großrazzia wegen Verdachts auf Schwarzarbeit +++

Wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung, nicht gezahlten Lohn und gewerbsmäßige Beihilfe zu anderen Straftaten hat der Zoll Razzien in mehreren Städten durchgeführt. Die Ermittlungen richteten sich gegen rund 50 Verdächtige, teilte der Zoll am Morgen in Frankfurt mit. Schwerpunkt der Einsätze am Mittwochmorgen sei Frankfurt, aber auch Berlin, Hamburg und München sollen betroffen sein. Auch im Taunus und im baden-württembergischen Lörrach gab es Einsätze. Ein Beschuldigter soll etwa Rechnungen in Höhe von 30 Millionen Euro geschrieben haben. Mit diesen seien Schwarzarbeiter bezahlt worden.

Insgesamt soll es rund 100 Durchsuchungsbeschlüsse geben. Nach Angaben eines Zollsprechers wurden insgesamt sechs Menschen festgenommen. Die Verdächtigen seien im Alter von 32 bis 48 Jahren. Es wird von einer Schadensumme von rund 3,5 Millionen Euro allein bei einem der Hauptbeschuldigten ausgegangen.

Zudem soll ersten Informationen zufolge ein in Frankfurt festgenommener 32-Jähriger Verbindungen ins Rocker-Milieu haben. Gegen ihn liefen auch Ermittlungen der Polizei. Der Mann soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Auch in Berlin durchsuchte das Landeskriminalamt Gebäude im Rahmen von Ermittlungen gegen den 32 Jahre alten Mann. In dem Fall sollen aus einem Call-Center in der Türkei heraus ältere Menschen angerufen worden sein, heißt es vom Zoll. Dabei gehe es etwa um Fälle, in denen sich Betrüger als Polizisten ausgegeben haben sollen.

Einschließlich der heutigen Festnahme seien in diesem Verfahren, das schon länger läuft, bisher neun Verdächtige festgenommen worden. Dabei gehe es auch um diejenigen, die Schmuck und Bargeld bei den Betrugsopfern abgeholt haben sollen. Die geschätzte Schadenssumme in diesem Fall betrage 1,2 Millionen Euro.

Wie der Hessische Rundfunk unter Berufung auf das Frankfurter Hauptzollamt berichtete, sind bundesweit 900 Beamte im Einsatz. Laut Zoll waren die Verdächtigen unter anderem im Sicherheitsgewerbe tätig.

+++ Zwei Verletzte bei Unfall in Gesundbrunnen +++

An der Badstraße in Mitte hat sich ein Verkehrsunfall ereignet.

Foto: Thomas Peise

Am Mittwochabend hat sich gegen 21 Uhr an der Badstraße in Gesundbrunnen (Mitte) ein Unfall zwischen einem Renault und einem VW Golf ereignet. Dieser war nach ersten Angaben auf den Renault aufgefahren und drückte diesen gegen ein geparktes Auto. Bei dem Unfall wurde zwei Personen verletzt. Die Badstraße musste in Richtung Reinickendorf für knapp eine Stunde gesperrt werden.