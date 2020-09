An der Badstraße in Mitte hat sich ein Verkehrsunfall ereignet.

+++ Zwei Verletzte bei Unfall in Gesundbrunnen +++

Am Mittwochabend hat sich gegen 21 Uhr an der Badstraße in Gesundbrunnen (Mitte) ein Unfall zwischen einem Renault und einem VW Golf ereignet. Dieser war nach ersten Angaben auf den Renault aufgefahren und drückte diesen gegen ein geparktes Auto. Bei dem Unfall wurde zwei Personen verletzt. Die Badstraße musste in Richtung Reinickendorf für knapp eine Stunde gesperrt werden.