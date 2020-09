Auf Straße in Berlin Gesundbrunnen gerannt: Kind (4) von Abschleppwagen erfasst

Berlin. Ein vierjähriger Junge ist in Berlin-Gesundbrunnen von einem Abschleppwagen erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind, das mit seiner 31-jährigen Mutter unterwegs war, rannte ersten Ermittlungen zufolge hinter einem in zweiter Reihe parkenden Lkw unvermittelt auf die Fahrbahn, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Junge wurde am Montagmittag vom Abschleppwagen eines 47-jährigen Fahrers erfasst und am Kopf verletzt. Eine Passantin leistete Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Vierjährigen in ein Krankenhaus.

