In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, den 29. September.

Blaulicht-Blog Geländewagen in Prenzlauer Berg ausgebrannt

+++ Geländewagen in Prenzlauer Berg ausgebrannt +++

In Prenzlauer Berg ist ein Geländewagen bei einem nächtlichen Brand zerstört worden. Gegen 2 Uhr wurde die Feuerwehr in die Thaerstraße gerufen, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen sagte. Demnach brannte der komplette Wagen. Die Einsatzkräfte waren mit einem Löschfahrzeug im Einsatz und konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.