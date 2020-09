Berlin Wilmersdorf: Mann wird bei Frontalzusammenstoß im Auto schwer verletzt

Berlin. Ein Mann ist bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Berlin-Wilmersdorf schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger bog mit seinem Wagen am Samstagabend von der Blissestraße nach links in die Detmolder Straße ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem Auto eines Fahrdienstes, das auf der Blissestraße in der Gegenrichtung unterwegs war. Ein 28-Jähriger, der auf der Rückbank des Fahrdienstwagens saß, wurde schwer am Kopf verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Beide Wagen wurden schwer beschädigt. Der genaue Hergang war zunächst unklar.

