Aldi: Filiale in in Hohen Neuendorf überfallen - Täter flüchtet mit Beute

Hohen Neuendorf. Ein unbekannter Täter hat in Hohen Neuendorf (Oberhavel) einen Supermarkt überfallen. Der Mann habe am Samstagabend zum Ladenschluss gegen 21 Uhr die Kassiererin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und Geld gefordert, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Sonntag. Danach sei der Täter mit seiner Beute in unbekannter Höhe zu Fuß geflüchtet.

Die Angestellte und zwei sieben und zehn Jahre alten Kinder eines Kunden mussten den Angaben zufolge mit einem leichten Schock im Krankenhaus behandelt werden. Eine sofort eingeleitete Großfahndung nach dem Täter blieb zunächst ohne Erfolg.

