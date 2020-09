Berlin Mitte: Polizei löst erneut Partys in Parks auf

Die Polizei hat in Berlin-Mitte an diesem Wochenende wieder Partys aufgelöst.

Hunderte Menschen feierten in Berlin-Mitte in Parks. Als Polizisten die Veranstaltungen auflösten, wurden sie angegriffen.

Berlin. Die Berliner Polizei musste am Freitagabend und in der Nacht zu Sonnabend mehrere Treffen und Partys im Weinbergspark und im James-Simon-Park auflösen. „Mehr als 300 Personen hielten sich in Partystimmung auf viel zu engem Raum und mit viel zu wenig Abstand in den beiden Parks in Mitte auf“, sagte ein Polizeisprecher. „Einige der Teilnehmer waren deutlich alkoholisiert.“ Die Polizei musste „mit Nachdruck“ die teils betrunkenen jugendlichen Feiernden ansprechen, um die Menschenansammlungen aufzulösen. Dabei kam es auch zu einigen Übergriffen auf Beamte und zu Festnahmen.

Die Polizei nimmt eine Person fest.

Foto: Peise

Gegen 22.30 Uhr gingen bei der Polizei Anrufe wegen Lärmbelästigungen ein. Offenbar hatten sich Anwohner des Weinbergsparks über zu laute Musik und Feiernde beschwert. Nach Angaben eines Polizeisprechers fuhren zwischen 25 und 30 Kräfte zu dem Volkspark, um den Beschwerden nachzugehen. Als die Polizistinnen und Polizisten dort eingetroffen waren und die Party auflösen wollten, wurden sie vereinzelt von Jugendlichen angegriffen.

Die Polizei hat am Abend kontrolliert, ob die Corona-Regeln eingehalten werden.

Foto: Peise

Wie der Behördensprecher mitteilte, kam es vereinzelt zu Flaschenwürfen auf die Einsatzkräfte. Auch Feuerwerkskörper wurden geworfen. Bei diesem Einsatz wurde ein Polizist leicht verletzt, konnte aber seinen Dienst fortsetzen. Ein Augenzeuge berichtete, dass mehrere Personen festgenommen wurden und dabei auch Widerstand leisteten. Weitere Beteiligte sollen mit der Straßenbahn geflüchtet sein, wurden aber von Polizeikräften an der Station Rosenthaler Platz aus der Tram geholt und festgesetzt.

Weitere Beteiligte sollen mit der Straßenbahn geflüchtet sein, wurden aber von Polizeikräften an der Station Rosenthaler Platz aus der Tram geholt und festgesetzt.

Foto: Peise

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Im James-Simon-Park in Mitte sprachen die Polizisten die Feiernden an und forderten sie auf, den Park zu verlassen. Der Aufforderung kamen die überwiegend Jugendlichen nach. Der Einsatz endete am frühen Sonnabendmorgen gegen 2.30 Uhr. Zur Zahl der Verstöße und Anzeigen machte die Polizei am Sonnabend zunächst keine näheren Angaben.

Illegale Partys in Berlin - mehr zum Thema: