In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, den 26. September.

+++ Jugendlicher mit Messer in Hellersdorf verletzt +++

Auf dem Alice-Salomon-Platz in Hellersdorf ist es am Freitag gegen 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gekommen. Eine Person soll mit einem Messer verletzt worden sein. Der oder die Täter konnten flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Person in Friedrichshain mit Flasche verletzt +++

In Friedrichshain ist ein Jugendlicher verletzt worden.

Foto: Peise

In der vergangenen Nacht gerieten gegen 1.30 Uhr mehrere Jugendliche an der Warschauer Straße Ecke Mühlenstraße in Friedrichshain in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde einem jungen Mann mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige am Ort festnehmen. Die Hintergründe des Streits werden ermittelt.

+++ Fahrzeuge brennen auf DEKRA-Gelände in Reinickendorf +++

Autos haben in Reinickendorf gebrannt.

Foto: Peise

In der vergangenen Nacht haben gegen zwei Uhr auf einem DEKRA-Gelände an der Nordlichtstraße in Reinickendorf zwei Pkw gebrannt. Ein drittes Fahrzeug wurde durch die Flammen erheblich beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung.

+++ Polizisten bei Corona-Kontrollen attackiert +++

Die Polizei hat am Abend kontrolliert, ob die Corona-Regeln eingehalten werden.

Foto: Peise

Die Polizei hat am Freitag kontrolliert, ob die Corona-Regeln in Parks eingehalten werden. Im James-Simon-Park in Mitte wurden Personengruppen angesprochen, dass sie den Park verlassen sollen - dem kamen sie nach, wenn auch langsam, berichtet unser Polizeireporter.

Zu einem Polizeieinsatz kam es auch im Weinbergspark in Mitte. Dort haben mehrere Personen gefeiert und gegen die Corona-Regeln verstoßen. Als die Polizei die Veranstaltung auflöste, sollen sie nach unbestätigten Angaben mit Flaschen beworfen worden sein. Jugendliche sollen Widerstand geleistet und die Beamten auch angegriffen haben. Mehrere Personen wurden festgenommen. Weitere Beteiligte versuchten, mit der Straßenbahn zu flüchten. Sie wurden am Rosenthaler Platz aus der Bahn geholt.

Die Polizei nimmt eine Person fest.

Foto: Peise

+++ Mann stürzt aus dem siebten Stock +++

In Neukölln stürzte ein Mann aus einem Wohnhaus.

Foto: Pudwell

Ein Mann ist am Freitag gegen 21.20 Uhr aus der siebten Etage eines Wohnhauses in Neukölln gestürzt. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen soll es vorher in der Wohnung zu Streitigkeiten gekommen sein. Auch sollen in der Wohnung Drogen und Alkohol gefunden worden sein.