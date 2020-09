Hellersdorf: Berliner Feuerwehr birgt Wasserleiche

Die Feuerwehr birgt den Leichnam an der Hönower Weiherkette direkt bei der Berliner Straße in Hellersdorf.

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, den 24. September.

+++ Feuerwehr birgt Wasserleiche in Hellersdorf +++

Der Berliner Feuerwehr wurde am Donnerstag gegen 18.30 Uhr eine Wasserleiche an der Hönower Weiherkette direkt bei der Berliner Straße in Hellersdorf gemeldet. Die Feuerwehr barg den Leichnam, der nach Informationen von vor Ort schon längere Zeit im Morast lag. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei war vor Ort und ermittelte. Nach ersten Angaben gehen die Ermittlungen in alle Richtungen, auch ein Verbrechen kann nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund des Zustands der Leiche kann noch nicht gesagt werden, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Eine Mordkommision wurde nicht alarmiert.

+++ Schnittverletzungen am Kopf: Mann schwer verletzt +++

Gegen 1.20 Uhr kam es in der Nacht zu Donnerstag in der Berliner Straße in Pankow zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen, bei der ein Mann durch einen messerähnlichen Gegenstand am Kopf verletzt wurde. Der Schwerverletzte schleppte sich noch in die Granitzstraße, wo er dann von alarmierten Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert wurde. Der Täter floh zunächst vom Tatort, konnte aber im Rahmen einer Nahbereichsfahndung vor einem Reisebüro festgenommen werden. Ein Fachkommissariat der Direktion 1 ermittelt zu der gefährlichen Körperverletzung.

Schnittverletzungen in Pankow: Der Täter floh zunächst vom Tatort, konnte aber vor einem Reisebüro festgenommen werden.

Foto: Morris Pudwell

+++ Motorradfahrer kollidiert mit Lkw und stirbt +++

Ein Motorradfahrer ist in einem Gewerbegebiet in Oranienburg mit einem Lkw zusammengestoßen und noch am Unfallort gestorben. Nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei kam es am Mittwochnachmittag auf Grund eines Vorfahrtsfehlers zu dem Unfall. Demnach missachtete der Lastwagenfahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt des 36 Jahre alten Motorradfahrers, so dass es zur Kollision kam. Der genaue Unfallhergang müsse allerdings noch geklärt werden.

Mehr Polizeiberichte:

Polizei-Einsatz an Lankwitzer Schule war Fehlalarm

Nach Schüssen in Schöneberg: Festnahme im Clan-Milieu

Jungen spielen mit Handkarren - 84-Jährige schwer verletzt