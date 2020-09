Berlin Staaken: Hochhausbrand mit starker Rauchentwicklung

Einsatzkräfte beim Hochhausbrand in der Maulbeerallee in Staaken.

+++ Hochhausbrand in Staaken +++

In einem Hochhaus an der Maulbeerallee in Staaken kam es am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr zu einem Feuer mit einer sehr starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war mit circa 60 Einsatzkräften vor Ort und hatte das Feuer im Erdgeschoss rasch unter Kontrolle. Mehrere Bewohner klagten über Atemwegsreizungen und mussten von Notärzten und Notfallsanitätern betreut und untersucht werden. Nach bisherigen Angaben wurde aber niemand ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Foto: Thomas Peise

