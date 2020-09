In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, den 22. September.

+++ Berichte: Razzia bei Clan-Chef Arafat Abou-Chaker +++

Polizisten haben am Dienstagmorgen das Haus von Clan-Chef Arafat Abou-Chaker in Kleinmachnow durchsucht. Das melden "B.Z." und "SpiegelTV". Bei der Razzia gehe es um Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Betrug, hieß es. Insgesamt seien 300 Beamte im Einsatz, 14 Objekte würden durchsucht, darunter auch ein Bürokomplex an der Puderstraße in Treptow und eine Anwaltskanzlei an der Meinekestraße in Charlottenburg. Haftbefehle seien nicht vollstreckt worden.

Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass es seit dem Morgen eine großangelegte Razzia gebe. Dabei gehe es um Organisierte Kriminalität und Vermögensdelikte. Gegen wen sich der Einsatz konkret richtet, sagte die Sprecherin nicht. Ihr zufolge würden an 18 Orten Durchsuchungsbeschlüsse durchgesetzt, darunter auch in Kleinmachnow. Auch die Steuerfahndung sei beteiligt, es gehe um mehrere Ermittlungsverfahren und mehrere Personen.

+++ Auto in Wedding ausgebrannt - keine Verletzten +++

Wieder ist ein Auto bei einem nächtlichen Brand in Berlin zerstört worden. Gegen 02.35 Uhr wurde die Feuerwehr nach Wedding in die Straße Am Festplatz / Ecke Allée du Stade gerufen, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen sagte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

+++ Tonnenschwerer SUV zerschellt an Ampelmast +++

Schwerer Unfall in Steglitz: Ein brandneuer BMW X5 zerschellte an einem Ampelmast.

An der Kreuzung Thorwaldsenstraße / Prellerweg / Bergstraße in Steglitz kam in der Nacht zu Dienstag ein nagelneuer BMW X5 von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass die Ampel bis zur Rücksitzbank im Fahrzeug stand. Ein Mann und eine Frau wurden eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr befreite die Personen aufwändig mit schwerem Rettungsgerät. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass der Rettungshubschrauber Christoph Berlin alarmiert wurde. Lesen Sie hier den kompletten Artikel.

