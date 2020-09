Razzia bei Arafat Abou-Chaker - Polizei beschlagnahmt Millionen Euro

Ermittler am Dienstagmorgen vor dem Anwesen des Berliner Clan-Chefs Arafat Abou-Chaker in Kleinmachnow.

In Berlin und Brandenburg hat am Morgen eine Razzia begonnen. Durchsucht wird auch das Anwesen von Clan-Chef Arafat Abou-Chaker.

Kleinmachnow/Berlin. Ermittler haben am Dienstagmorgen das Anwesen von Clan-Chef Arafat Abou-Chaker in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) durchsucht. Bei der Razzia ging es laut Polizei um Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Betrug. 300 Beamte waren im Einsatz, darunter auch ein Spezialeinsatzkommando. Insgesamt 18 Objekte wurden in Berlin, Brandenburg und in der Schweiz durchsucht.

"Wir ermitteln wegen Betruges Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Verstoßes gegen die Abgabenverordnung", sagte ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost. Die Steuerfahndung ist auch mit einem eigenen Team vor Ort.

Zwischenfälle gab es nach Angaben der Polizei nicht: „Das verlief bislang alles unproblematisch.“ Die Berliner Staatsanwaltschaft twitterte am Vormittag, bei den Durchsuchungen gehe es um den Verdacht "von Steuerstraftaten in erheblichem Umfang im Zusammenhang mit Managementleistungen innerhalb der 'Rapszene'".

1/2 Seit heute früh durchsuchen ca. 300 Beamte von LKA Berlin und Steuerfahndung 18 Objekte in Berlin, Brandenburg und der Schweiz u.a. wegen des Verdachts von Steuerstraftaten in erheblichem Umfang im Zusammenhang mit Managementleistungen innerhalb der „Rapszene“. https://t.co/FReQ88OOLh — GenStA Berlin (@GStABerlin) September 22, 2020

Razzia gegen Arafat Abou-Chaker: Mehrere Millionen Euro beschlagnahmt

Die Ermittlungen würden sich gegen vier Beschuldigte richten, die teilweise dem Bereich der Organisierten Kriminalität zuzurechnen seien. Neben der Vollstreckung der Durchsuchungsbeschlüsse hätten die Ermittler mehrere Millionen Euro beschlagnahmt.

Zu den Objekten zählen neben der Villa in Kleinmachnow auch ein Bürokomplex an der Puderstraße in Treptow. Laut "B.Z." wird zudem eine Anwaltskanzlei an der Meinekestraße in Charlottenburg durchsucht. Haftbefehle seien nicht vollstreckt worden.

Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass es seit dem Morgen eine großangelegte Razzia gebe. Dabei gehe es um Organisierte Kriminalität und Vermögensdelikte. Gegen wen sich der Einsatz konkret richtet, sagte die Sprecherin nicht. Ihr zufolge würden Durchsuchungsbeschlüsse durchgesetzt, darunter auch in Kleinmachnow.

Auch die Steuerfahndung sei beteiligt, es gehe um mehrere Ermittlungsverfahren und mehrere Personen, so die Sprecherin. Kriminalpolizei und Steuerfahndung beschlagnahmten schriftliche Unterlagen und Datenträger. Ziel sei es, Beweise zu finden und Vermögenswerte einzuziehen, sagte die Sprecherin.

Razzia gegen Arafat Abou-Chaker: Ermittlungen laufen seit Monaten

Nach Informationen der Berliner Morgenpost laufen die Ermittlungen gegen Abou-Chaker seit mehreren Monaten. Eine mit dem Fall betraute Person sagte, dass das Verfahren auf Nebenerkenntnisse aus anderen Verfahren und Durchsuchungen zurückgehe.

Der rot-rot-grüne Berliner Senat hatte im November 2018 einen Fünf-Punkte-Plan gegen Clan-Kriminalität beschlossen. Seitdem gehen die Sicherheitsbehörden verstärkt gegen kriminelle Mitglieder arabisch-stämmiger Großfamilien vor. Häufig werden diese Razzien als Show-Veranstaltungen verunglimpft. Ermittler sagen hingegen, dass dadurch wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden und die Szene zunehmend nervös werde und Fehler mache.

Razzia bei Arafat Abou-Chaker - GdP: "Den Sumpf trocken legen"

Norbert Cioma, Berliner Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), kommentierte den Einsatz: "Die heutigen Maßnahmen sind wichtig, denn der Rechtsstaat muss immer weiter dran bleiben, um den Sumpf trocken zu legen. Clans wie die Abou-Chakers haben in den letzten Jahren viel illegales Geld in den legalen Kreislauf gespeist, mit Drogengeschäften, Schutzgelderpressung und anderen kriminellen Einnahmequellen Immobilien und andere Luxusgüter finanziert. Im unserem Geldwäscheparadies werden jährlich mehr als 100 Milliarden Euro rein gewaschen." Cioma forderte eine personelle und technische Aufstockung bei den Behörden und die vollständige Umkehr der Beweislast bei der Vermögensabschöpfung.

Seit den Morgenstunden sind rund 300 Kolleg. im Einsatz gegen die kriminellen Tätigkeiten des Abou-Chaker-Clans - Danke an die Einsatzkräfte und die dazugehörigen Sachbearbeiter - Offizielles Statement von GdP-Landeschef Norbert Cioma 👇 pic.twitter.com/0SuDRmU0dZ — GdP Berlin (@GdPHauptstadt) September 22, 2020

Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder müssen sich zurzeit wegen anderer Vorwürfe vor dem Berliner Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, den als Bushido bekannten Rappper Anis Ferchichi rechtswidrig um einen Teil seines Vermögens gebracht zu haben.

Arafat Abou-Chaker, der früher als Manager für Bushido tätig war, soll Bushidos Wunsch nach einer Trennung nicht akzeptiert haben und seinen einstigen Geschäftspartner eingesperrt und mit einer halbvollen Plastikflasche geschlagen haben. In dem Verfahren vor Gericht hat sich Abou-Chaker bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der Prozess war wegen eines Trauerfalls unterbrochen worden und soll am 30. September fortgesetzt werden.