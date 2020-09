Berlin Steglitz - Nagelneuer BMW X5 zerschellt an Ampelmast

Schwerer Unfall in Steglitz: Ein brandneuer BMW X5 zerschellte an einem Ampelmast.

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, den 22. September.

+++ Tonnenschwerer SUV zerschellt an Ampelmast +++

An der Kreuzung Thorwaldsenstraße / Prellerweg / Bergstraße in Steglitz kam in der Nacht zu Dienstag ein nagelneuer BMW X5 von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass die Ampel bis zur Rücksitzbank im Fahrzeug stand. Ein Mann und eine Frau wurden eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr befreite die Personen aufwändig mit schwerem Rettungsgerät. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass der Rettungshubschrauber Christoph Berlin alarmiert wurde.

Aus welcher Richtung der SUV kam, konnte noch nicht festgestellt werden. Der Aufprall war offenbar so wuchtig und heftig für die Technik, dass der Airbag aus dem Lenkrad, welches sofort abgerissen wurde und mindestes 25 Meter durch die Luft flog, steckenblieb und nicht auslöste. Das, sagte ein Gutachter vor Ort unserem Polizeireporter, ist ungewöhnlich. Die Aufprallgeschwindigkeit muss sehr hoch gewesen sein. Der tonnenschwere SUV zerschellte regelrecht an dem Ampelmast.

Mehrere Notärzte, RTW-Besatzungen und der technische Dienst der Feuerwehr waren an der komplizierten Rettung beteiligt. Insgesamt sollen sich drei Personen in dem Fahrzeug befunden haben. Hintergrundinformationen waren an der Einsatzstelle nicht zu bekommen.

Mehr Polizeiberichte:

Anschlagsserie in Neukölln: Polizei präsentiert Bericht

Mann sägt Bäume ab und flüchtet

Maskierte überfallen Baumarkt