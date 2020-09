An Demenz erkrankter Mann aus Lichtenberg wird vermisst

Die Berliner Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach Werner Eikermann um Mithilfe. Dazu veröffentlichte die Behörde zwei Bilder. Der 84-Jährige verließ seine Wohnung an der Landsberger Allee in Lichtenberg am vergangenen Dienstag, den 15. September 2020 gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad und ist seit dieser Zeit spurlos verschwunden. „Werner Eikermann ist an Demenz erkrankt und reagiert auf Ansprache oft abweisend und bestimmt“, teilte die Polizei mit.

Er wird wie folgt beschrieben:

circa 170 cm groß

normale Figur

kurze, weiße Haare mit Stirnglatze

kurzer, weißer Vollbart

Brillenträger

ist mit einem dunkelfarbigen Herren-Trekkingrad der Marke Rixe, ausgestattet mit einem Multifunktionslenker, unterwegs

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat den Vermissten seit dem 15. September 2020, ab ca. 16 Uhr gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 3 in 12435 Berlin-Plänterwald, Bulgarische Straße 55 unter der Telefonnummer (030) 4664-371100 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.