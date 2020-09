Berlin Johannisthal: Späti mit Schusswaffe überfallen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, den 21. September.

+++ Späti in Johannisthal mit Schusswaffe überfallen +++

In der vergangenen Nacht ist in Johannisthal (Treptow-Köpenick) ein Spätkauf überfallen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, betrat ein Maskierter kurz nach Mitternacht den Laden am Sterndamm, bedrohte den 30 Jahre alten Verkäufer mit einer Schusswaffe und forderte die Einnahmen. Mit dem Geld flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Überfallene blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Mutmaßlicher Einbrecher in Wedding festgenommen +++

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist am Montag in Wedding (Mitte) festgenommen worden. Ein Zeuge bemerkte um kurz nach 3 Uhr in der Antonstraße einen Mann, der die Jalousie eines Geschäfts hochzudrücken versuchte. Er alarmierte die Geschäftsbetreiber, die den Mann noch am Geschäft antrafen und bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. In den Laden gelangte der Mann nicht. Die Einsatzkräfte nahmen den 40-Jährigen fest und überstellten ihn der Kriminalpolizei.

+++ Autofahrerin erfasst Vater und Sohn auf Harley +++

Ein Mann und sein Sohn sind am Sonntag bei einem Unfall in Altglienicke (Treptow-Köpenick) verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kollidierten Vater und Sohn, die mit einer Harley Davidson auf der Ortolfstraße unterwegs waren, mit einer 26 Jahre alten Autofahrerin, die von der Venusstraße auf die Hauptstraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzten der Vater und sein Sohn. Der Mann erlitt mehrere Brüche. Sein Sohn konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung komplett gesperrt werden.

+++ Tödlicher Unfall auf A10 - Auto kracht gegen Pfeiler +++

Auf der Autobahn 10 ist ein Mann mit seinem Wagen gegen einen Brückenpfeiler gekracht und am Unfallort gestorben.

Foto: Julian Stähle / dpa

Auf der A10 ist ein Mann mit seinem Wagen gegen einen Brückenpfeiler gekracht und am Unfallort gestorben. Der Unfall habe sich in der Nacht zum Montag in einem Baustellenbereich zwischen Birkenwerder (Landkreis Oberhavel) und dem Kreuz Oranienburg ereignet, sagte ein Polizeisprecher.

+++ Zwei Tote und 136 Verletzte bei Unfällen am Wochenende in Brandenburg +++

Auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende zwei Menschen ums Leben gekommen, 136 weitere wurden verletzt. Zwischen Freitag und Sonntag zählte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg in Potsdam insgesamt 566 Verkehrsunfälle, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Bei 97 davon wurden Menschen verletzt, in den restlichen Fällen entstanden lediglich Sachschäden.