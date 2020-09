Köpenick: Ruderboot bei Unfall in zwei Teile gerissen

Die Retter der DLRG am Sonnabend auf der Dahme in Köpenick.

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, den 20. September.

+++ Ruderboot bei Unfall in zwei Teile gerissen +++

Auf der Dahme unter der Langen Brücke in Köpenick ist es am Sonnabend zu einem Bootsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen überfuhr gegen 19 Uhr ein Schubverband ein mit zwei Personen besetztes Ruderboot. Dieses wurde dabei in zwei Teile gerissen. Die beiden Insassen des Ruderbootes fielen ins Wasser. Retter der DLRG und ein Passant brachten die beiden an Land, wo sie vom Rettungsdienst der Feuerwehr gesichtet wurden. Anschließend kamen sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Zum genauen Unfallhergang ermittelt nun die Wasserschutzpolizei.

Das Ruderboot wurde bei dem Unfall auf der Dahme in zwei Teile gerissen.

Foto: Thomas Peise

+++ Waffe gegen Kopf gehalten - Festnahme in Neukölln +++

Einsatzkräfte der Polizei vor der Bar an der Hermannstraße in Neukölln.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem gewaltsamen Streit am Herrfurthplatz in Neukölln soll ein Mann seinem Kontrahenten eine Waffe an den Kopf gehalten haben. Der Bedrohte alarmierte die Polizei und konnte die Beamten in eine Bar an der Hermannstraße lotsen. Dort wurde der Waffenträger festgenommen, die scharfe Waffe und Munition wurde sichergestellt. Bei der Festnahme wurde der Waffenträger im Gesicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

+++ Unbekannte attackieren Jugendlichen +++

Ein 17-Jähriger ist am Sonnabendabend in Alt-Treptow von mehreren Unbekannten attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll gegen 20.15 Uhr an der Puschkinallee in Höhe Rosengarten ein unbekannt gebliebener Mann den 17-Jährigen zunächst unvermittelt geschlagen haben. Anschließend sollen mehrere Männer dazu gekommen sein und den 17-Jährigen ebenfalls geschlagen, mit einem Messer am Rücken verletzt sowie auf dem Boden liegend getreten haben. Danach sollen die Angreifer mit einem Auto geflüchtet sein. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat dauern an.