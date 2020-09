Neukölln: Feuer auf dem Gelände des ehemaligen Freizeitbads "Blub"

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, den 19. September.

+++ Großes Feuer auf dem Gelände des ehemaligen Freizeitbads "Blub" +++

Auf dem Gelände des ehemaligen Freizeitbads "Blub" in Neukölln hat es in der Nacht zu Sonnabend gebrannt. Vor Ort hieß es, rund 50 Kubikmeter Holz und Bauschutt seien in Brand geraten. Die Flammen waren meterhoch und weithin sichtbar. Der Löscheinsatz dauerte mehrere Stunden, weil zunächst Löschverbindungen zu Hydranten an der Buschkrugallee hergestellt werden mussten. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

+++ Hausbrand in Staaken - keine Verletzten +++

Bei dem Feuer in Staaken wurden laut Angaben der Berliner Feuerwehr niemand verletzt.

Foto: Morris Pudwell

In Staaken hat eine Doppelhaushälfte gebrannt. Die Flammen hätten das erste Obergeschoss und Teile des Dachgeschosses erfasst, teilte die Feuerwehr am Sonnabendmorgen mit. Das Feuer sei in der Nacht ausgebrochen und in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle gebracht worden. Verletzte gab es nicht, da sich um Zeitpunkt des Feuers niemand in dem Haus befand. Zur Brandursache lagen noch keine Informationen vor.