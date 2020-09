Berlin: Verfolgungsfahrt mit Polizei endet in Sackgasse

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 16. September.

+++ Verfolgungsfahrt endet in Sackgasse +++

Ein Citroën-Fahrer hat sich am späten Dienstagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten das Fahrzeug an der Holländerstraße in Mitte kontrollieren - doch der Fahrer gab Gas. Als der Fahrer in eine Sackgasse raste und noch versuchte über den Gehweg zu fliehen, endete die Verfolgungsfahrt. Die Insassen leisteten gegenüber den Polizisten erheblichen Widerstand. Der Fahrer und mindestens zwei Insassen wurden vorsichtshalber einem Arzt vorgestellt. Der Fahrer soll laut einem Atemalkoholtest 1,1 Promille gehabt haben. Er muss sich nun unter anderem wegen eines illegalen Kraftfahrzeugsrennens und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Polizei ermittelt.

+++ Streit im Wrangelkiez - Verletzte Personen +++

Die Polizisten nehmen einen Mann fest.

Foto: Pudwell

Im Wrangelkiez am Görlitzer Ufer in Friedrichshain-Kreuzberg sind in der vergangenen Nacht mehrere Personen in Streit geraten. Es sollen zwei Personen verletzt worden sein - eine davon schwer. Ein Mann, der sich als Geschädigter ausgab, soll von der Polizei festgenommen worden sein. Die Beamten soll er währenddessen auch beleidigt haben. Auch als er an den Händen gefesselt in einem Einsatzwagen saß, äußerte er laut seinen Unmut gegenüber der Polizei. Ein Verletzter soll in einem Rettungswagen immer wieder Widerstand geleistet haben und wollte in kein Krankenhaus gebracht werden. Eine Sanitäterin holte die Beamten zur Unterstützung, die dem Verletzten verständlich machten, dass er in einem Krankenhaus weiter behandelt werden muss.

+++ Feuer in Restaurant in Mitte +++

In einem Restaurant in Mitte hat es gebrannt.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr ist am frühen Mittwochmorgen zu einem Einsatz nach Mitte ausgerückt. An der Tucholskystraße Ecke Linienstraße brannten in einem Restaurant Einrichtungsgegenstände. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.

+++ Mann bedroht Passanten - Festnahme +++

In Berlin-Mitte bedrohte ein Mann Passanten. Die Polizei nahm ihn fest.

Foto: Pudwell

Ein Mann hat in der vergangenen Nacht in Mitte Passanten mit einer Glasflasche bedroht. Der Vorfall ereignete sich an der Brunnestraße in Höhe des S-Bahnhofs Gesundbrunnen. Als die Polizei ihn festnehmen wollte, soll er erheblichen Widerstand geleistet haben. Der Mann soll während der Maßnahme auch in Richtung der Beamten gespuckt haben.

+++ Bankräuber auf der Flucht gefasst +++

Die betroffene Filiale der Santander-Bank auf der Frankfurter Allee.

Foto: dpa

Nach einem Überfall auf eine Bankfiliale am Dienstag an der Frankfurter Allee in Friedrichshain hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Mehr über den Überfall lesen Sie hier.