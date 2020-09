Berlin Schöneberg: Polizei hört Schüsse - Mann schwer verletzt

Berlin. In Schöneberg ist am Montag gegen 17.30 Uhr auf dem Gehweg der Goebenstraße ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, so eine Polizeisprecherin.

Nach Informationen der Morgenpost soll er Kopfverletzungen erlitten haben. In ersten Meldungen hieß es, es seien aus einer Menschengruppe Schüsse gefallen. Eine Polizeistreife habe diese gehört, sei zum Einsatzort geeilt und habe den Verletzten gefunden. Wer die Schüsse abgegeben hat, sei noch Gegenstand der Ermittlungen vor Ort, hieß es weiter.

Erste Erkenntnisse der Generalstaatsanwaltschaft



Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin teilte am Abend auf Twitter mit, nach ersten Erkenntnissen habe es sich um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten gehandelt. Schussverletzungen habe der 24-Jährige nicht.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen liegt der Auseinandersetzung ein Streit zwischen zwei Bekannten zugrunde. Ein Mann ist dabei erheblich verletzt worden, Schussverletzungen liegen nicht vor. https://t.co/FAt0htK1uR — GenStA Berlin (@GStABerlin) September 14, 2020

Laut Polizei wurde am Abend ein Mann festgenommen. Noch sei unklar, ob es sich um den mutmaßlichen Täter handelt. Am Tatort soll eine Machete gefunden worden sein. Man habe mit einer Mordkommission vor Ort umfangreiche Untersuchungen eingeleitet und befrage Zeugen, die bei der Aufklärung des Hergangs helfen könnten.

🛑 Das wird noch ein langer Abend. Die ersten vorsichtige Erkenntnisse von Polizeisprecher Michael Gassen. @morgenpost pic.twitter.com/2S5xNxXNX0 — Alexander Dinger (@AlexanderDinger) September 14, 2020