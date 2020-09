Unfall in Steglitz: BMW prallt gegen Kleintransporter

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 14. September.

+++ BMW prallt gegen Kleintransporter +++

Bei einem Unfall in Steglitz am Sonntagabend sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie es vor Ort hieß, soll ein BMW gegen 22 Uhr an der Kreuzung Paulsen-/Schildhornstraße in einen Kleintransporter gefahren sein. Durch die Wucht des Aufpralls soll der Transporter über 80 Meter weit über die Fahrbahn geschleudert sein. Der BMW wurde im vorderen Bereich völlig zerstört. Vor Ort hieß es, die Schäden an beiden Fahrzeugen würden auf eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit des BMW schließen lassen.

+++ Flucht vor der Polizei endet mit Unfall +++

An der Kreuzung Südostallee/Rixdorfer Straße verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen.

Foto: Morris Pudwell

Ein Mann ist in der Nacht zu Montag mit seinem Opel auf der Flucht vor der Polizei gegen einen Baum gefahren. Vor Ort hieß es, der Fahrer habe sich in Neukölln einer Verkehrskontrolle entzogen. Seine Flucht verlagerte sich dann nach Baumschulenweg. An der Kreuzung Südostallee/Rixdorfer Straße verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Polizisten nahmen den Fahrer fest. Er soll derart betrunken gewesen sein, dass er im Einsatzwagen mehrfach einschlief.

+++ Brot-Lkw kracht in Kleinwagen +++

Bei dem Unfall auf der Baumschulenbrücke wurden zwei Personen verletzt.

Foto: Morris Pudwell

Ein mit Brot beladener Lkw ist am Sonntagabend auf der Baumschulenbrücke in das Heck eines Renault Twingo gekracht. Die Fahrerin und der Beifahrer des Renault wurden leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang wird derzeit ermittelt.