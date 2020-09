Berlin Mitte: Angler findet Mörsergranate im Spreekanal

Das Wappen der Berliner Polizei an einer Polizeijacke.

In Berlin-Mitte hat ein Angler aus dem Spreekanal eine Mörsergranate gezogen. Kriminaltechniker rückten an.

Berlin. Ein Angler hat eine Mörsergranate aus dem Spreekanal in Berlin-Mitte gezogen. Kriminaltechniker untersuchten den Munitionsfund vom Sonntag vor Ort an der Gertraudenbrücke in der Nähe des Spittelmarkts. "Es geht keine Gefahr davon aus", sagte ein Polizeisprecher wenig später. Der Bereich rund um die Brücke war aus Sicherheitsgründen für kurze Zeit für den Verkehr gesperrt. Zunächst hatte "Bild online" berichtet.