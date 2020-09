Zwei Tote nach Unfall auf der A11

Die 87-Jährige setzte sich in ihrer Wohnung in Lichterfelde gegen einen Trickbetrüger zur Wehr (Archivbild).

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 13. September.

+++ Autobahn 11 nach Unfall mit zwei Toten acht Stunden gesperrt +++

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten und zwei Verletzten bei Joachimsthal im Landkreis Barnim ist die Autobahn 11 (A 11) dort bis zum frühen Sonntagmorgen acht Stunden lang in beide Richtungen voll gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein Auto auf seiner Fahrt Richtung Norden aus bisher ungeklärten Umständen an einer Baustelle ins Schleudern. Es durchbrach eine 50 Zentimeter hohe Mittelleitplanke aus Beton. Anschließend geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Die 39 Jahre alte Fahrerin und ihr 37-Jahre alter Beifahrer starben noch an der Unfallstelle. Ein Auto auf der Gegenfahrbahn Richtung Berlin konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit dem Fahrzeug zusammen. Eine 54-jährige Frau und ihre 24 Jahre alte Tochter wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Wegen der Aufräumarbeiten wurde die A 11 zwischen den Ausfahrten Joachimsthal und Pfingstberg in beiden Richtungen voll gesperrt.

+++ Nach Streit schwer verletzt ins Krankenhaus +++

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann während einer Auseinandersetzung in Mitte schwer verletzt. Der 34-jährige saß gegen Mitternacht in der Rosenthaler Straße mit zwei Bekannten auf einer Parkbank, als es zu einem Streit mit einer Gruppe von fünf Männern gekommen sein soll. Dabei soll er geschlagen worden sein und trug eine tiefe, stark blutende Wunde am Bauch und Schnittverletzungen an einem Arm davon. Die Gruppe floh anschließend in Richtung Rosenthaler Platz und entkam. Der Verletze musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

+++ Paar verletzt sich durch Verpuffung schwer +++

Ein Mann und eine Frau sind in Siemensstadt beim Anzünden einer Shisha-Pfeife durch eine Verpuffung schwer verletzt worden. Die Feuerwehr wurde wegen des damit zusammenhängenden Brandes am Samstagabend in den Popitzweg gerufen, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Das Feuer im siebten Stock des Hauses mit acht Geschossen war bereits erloschen, jedoch mussten sich zwei Notärzte um die Brandverletzungen des Mannes und der Frau kümmern. Beide kamen in eine Spezialklinik. Der Einsatz mit 27 Rettungskräften dauerte rund eine Stunde. Wie es zu der Verpuffung kam, war zunächst unklar.

+++ Verkehrsunfall mit schwerverletzten Radfahrern +++

Gestern Nachmittag kam es in Zehlendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Mutter und ihre Tochter schwere Verletzungen erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 38-Jährige gegen 15 Uhr mit ihrem Fahrrad, das mit einer Verbindungsstange mit dem Rad ihrer 4-jährigen Tochter verbunden war, die Potsdamer Chaussee in Richtung Königsstraße. Als ein 80-Jähriger mit seinem VW aus der Bismarckstraße kommend nach rechts in die Potsdamer Chaussee einbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrradgespann, wobei Mutter und Tochter zu Boden stürzten. Die 38-Jährige erlitt Beinverletzungen, das Kind Rumpf- und Armverletzungen. Beide werden stationär im Krankenhaus behandelt.

+++ Fußgänger schwer verletzt +++

Gestern Nachmittag fuhr ein Autofahrer in Mariendorf einen Fußgänger an und kam in der Gebäudewand eines Supermarktes zum Stehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 42-Jähriger gegen 14.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Großbeerenstraße vorwärts aus einer Parklücke, erfasste dabei einen 44-jährigen Fußgänger und kam anschließend in einer Gebäudewand des Ladens zum Stehen. Der Fußgänger erlitt dadurch schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Ein 29-Jähriger, der sich zum Zeitpunkt des Einschlags des Fahrzeugs in der Wand dahinter im Inneren des Geschäfts befand, erlitt genauso wie der Autofahrer einen Schock. Beide kamen zu stationären Aufnahmen und Behandlungen in Kliniken.

+++ Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher festgenommen +++

Gestern Abend nahmen Polizisten einen Mann in Neukölln fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 29-Jährige gegen 19.30 Uhr über ein Oberlichtfenster in eine Dachgeschosswohnung der Mainzer Straße eingestiegen sein. Die anwesende 38-jährige Wohnungsmieterin schrie ihn währenddessen erschrocken an, woraufhin der mutmaßliche Einbrecher die Wohnung über die Wohnungstür verließ. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den Mann kurz drauf noch im Haus fest. Der Tatverdächtige wurde nach eingehender Überprüfung in einem Polizeigewahrsam wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Fachkommissariat für Wohnungseinbrüche ist nun mit den Ermittlungen betraut.