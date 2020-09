Frauen verprügeln Mann mit Baseballschläger

Die 87-Jährige setzte sich in ihrer Wohnung in Lichterfelde gegen einen Trickbetrüger zur Wehr (Archivbild).

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 12. September.

+++ Von Frauen mit Baseballschläger verprügelt +++

Ein Mann wurde gestern Nachmittag in Oberschöneweide mit einem Baseballschläger verprügelt. Ersten Ermittlungen zufolge stieg der 27-Jährige aus der Tram der Linie 60 an der Haltestelle Parkstraße gegen 18.20 Uhr aus. Plötzlich soll er einen Schlag von hinten gegen die Schulter erhalten haben und drehte sich um. Er bemerkte nun, dass zwei junge Frauen, die ihm zuvor schon in der Tram mit einem Baseballschläger aufgefallen waren, ihn attackierten. Bei dem Versuch den Baseballschläger zu ergreifen, um einen weiteren Schlag zu vereiteln, soll er dann gestürzt sein. Nun sollen die beiden unbekannt gebliebenen Frauen auf ihn am Boden liegend eingetreten und dann in Richtung Scharnweberstraße geflohen sein. Die Ermittlungen dauern an

+++ Verbotenes Autorennen +++

Polizisten stoppten in der vergangenen Nacht in Gesundbrunnen einen BMW. Gegen 23.35 Uhr fiel den Beamten ein Pkw auf, der mit hohem Tempo auf der Pankstraße in Richtung Prinzenallee unterwegs war. Haltesignale unter Nutzung von Martinshorn und Blaulicht sollen ersten Erkenntnissen zufolge missachtet worden sein. Anschließend konnte das Auto, das von einer 42-Jährige gefahren wurde, mit zusätzlichen Polizeifahrzeugen in der Soldiner Straße gestoppt werden. Ein Drogenschnelltest bei der Fahrerin verlief positiv. Die Frau wurde nach einer Blutentnahme in einem Polizeigewahrsam wieder auf freien Fuß gesetzt. Den Führerschein und das Auto ist die Frau nun vorläufig los. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Radfahrerrin schwer verletzt +++

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Reinickendorf wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll die 45-Jährige auf ihrem Rad kurz vor 17 Uhr die Markstraße an einer Fußgängerfurt vermutlich bei Rot überquert haben. Eine 22-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Peugeot auf der Markstraße in Richtung Reinickendorfer Straße fuhr, stieß mit der Radfahrerin zusammen. Durch den Zusammenstoß und den Sturz erlitt die 45-Jährige Kopf- und Beinverletzungen und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Lieferwagen brannte in Neukölln +++

In der vergangenen Nacht brannte in Neukölln ein Lkw. Ein 21-Jähriger, der mit einem Auto unterwegs war, hatte die Polizei alarmiert. Er hatte das brennende Lieferfahrzeug gegen 0.50 Uhr im Mittelweg feststellt. Nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht hatten, konnte nur noch ein Totalschaden an dem Renault festgestellt werden. Personen wurden nicht verletzt und andere Fahrzeuge nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.

+++ Wildunfall in Friedrichshagen +++

In Friedrichshagen stieß gestern Abend ein Motorradfahrer mit einem Wildschwein zusammen und verletzte sich schwer. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 20-Jährige gegen 21.15 Uhr den Fürstenwalder Damm in Richtung Bölschestraße, als plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn rannte. Nach dem Zusammenstoß stürzte der junge Mann mit seiner KTM und zog sich Verletzungen am Arm und am Bein zu und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Wildschwein verendete am Straßenrand.

+++ Bürgerbüro in Steglitz-Zehenlendorfbeschädigt +++

Gestern Mittag stellte eine Mitarbeiterin eine Sachbeschädigung an dem Büro eines Abgeordneten in Steglitz fest. Die Mitarbeiterin bemerkte gegen 13 Uhr Schriftzüge auf dem Fenster des Büros in der Schützenstraße und zeigte die Sachbeschädigung an. Die Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.