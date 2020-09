In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 11. September.

+++ Kreuzungscrash in Adlershof - eine verletzte Person +++

In Aldershof (Treptow-Köpenick) hat es am Donnerstagabend einen Unfall gegeben. Am Groß-Berliner Damm Ecke Hermann-Dorner-Allee kollidierten ein Mercedes und ein Opel Corsa. Nach ersten Angaben wurde die Beifahrerin des Mercedes-Fahrers verletzt, die weiteren Insassen und die Personen aus dem Kleinwagen blieben unverletzt. Nach ersten Zeugen-Angaben soll der Corsa mit hoher Geschwindigkeit aus der Igo-Etrich-Straße gekommen sein und wollte den Groß-Berliner-Damm wohl Richtung Hermann-Dorner-Allee überqueren. Bei dem Aufprall drehte sich der Opel um die eigene Achse und blieb etwas weiter entfernt am Fahrbahnrand stehen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

+++ Wirtschaftsfahrzeug fährt auf Spielplatz und bleibt im Sandkasten stecken +++

Wirtschaftsfahrzeug bleibt im Sand stecken.

Foto: Pudwell

Ein Wirtschaftsfahrzeug ist am Donnerstag auf einem Spielplatz in Oberschöneweide während der Fahrt im Sandkasten stecken geblieben. Als das Fahrzeug auf einen Bretterweg fuhr, gab das Material nach. Mit den Rädern stand das Fahrzeug nun im Sand. Warum der Fahrer dort überhaupt fuhr, ist nicht bekannt. Nachdem eigene Bergungsversuche mit einem zweiten Kleinfahrzeug scheiterten, wurde die Feuerwehr zur Deulstraße alarmiert. Das Fahrzeug wurde mit Hilfe von Seilwinden geborgen. Während der Bergunsmaßnahmen waren Teile des Spielplatzes gesperrt.